Scharfer Fire+Ice auf Basis des ID.3 GTX

Auf dem ID. Treffen im schweizerischen Locarno hat Volkswagen ein Einzelstück auf Basis des ID.3 vorgestellt: den VW ID.3 GTX Fire+Ice, der an den legendären VW Golf Fire and Ice aus den 1990er-Jahren erinnern soll.

Der VW ID.3 GTX Fire+Ice, der 2024 auf dem ID. Treffen in der Schweiz vorgestellt wurde, ist, wie sein Vorbild auf Basis des VW Golf II in Zusammenarbeit mit dem Modehersteller Bogner entstanden. Dabei zitiert der elektrische Fire+Ice seinen Vorgänger in zahlreichen Details und Facetten. Der Außenlack etwa ist in einem Perleffekt-Finish gehalten, bei dem die Grundfarbe Lila je nach Blickwinkel ins Blaue changiert. Eine großflächige Folierung mit geometrischem Fire-+Ice-Muster ziert die Seitenflächen des Kompakten, während die Badges rundum sowie die Dachleisten in einem knalligen Rotton für einen farblichen Kontrast sorgen. Auch die Felgen geben sich mit einer blauen Eloxal-Lackierung dem Fire+Ice-Thema hin.

Der VW ID.3 GTX Fire+Ice ist eine Hommage an den legendären VW Golf II Fire and Ice

Der Innenraum des VW ID.3 GTX Fire+Ice greift ebenfalls das Designkonzept auf und führt es konsequent weiter. So zeigen sich die Sitze etwa in einem feuerroten und eisblauen Look, die Pedale sind mit eingelasertem Feuer- oder Eis-logo versehen. Ein besonderer Clou sind die Sitzinnenflächen, die sich an der aktuellen Bogner-Fire+Ice-Kollektion bedienen und mit Reißverschlüssen versehen sind. Reißverschlüsse in den Sitzen? Ja, denn sie verstecken etwas: Wenn man diese öffnet, zeigt sich darunter das originale Fire+Ice-Design aus dem Golf II-Sondermodell.

Der VW ID.3 GTX Fire+Ice basiert auf dem sportlichen ID.3 GTX Performance, der sich als leistungsstärkster Ableger der ID.3-Reihe auszeichnet und ganze 240 kW (326 PS) und 545 Nm Drehmoment mobilisiert. Die Beschleunigung aus dem Stand auf 100 km/h gibt VW mit 5,7 s an, die Höchstgeschwindigkeit mit 200 km/h. Nur einen Preis kann Volkswagen derzeit nicht liefern: Schließlich handelt es sich bei der Neuauflage des Fire+Ice um ein Einzelstück. Ob dennoch eine (abgewandelte) Serienversion geplant ist, bleibt offen.