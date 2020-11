Tuning für den VW Golf 7 R ist nicht unüblich. Dass sich ein 75-jähriger Rentner den starken Wolfsburger zur Brust nimmt dagegen schon. Der rüstige Engländer verhalf dem Kompakten zu 600 PS!

Der VW Golf 7 R ist ein beliebtes Tuning-Objekt – und das offenbar auch für junggebliebene Rentner. Ein 75-jähriger Engländer bestätigt dies mit einem Faible für besonders starke Autos. Nach dem Verkauf eines BMW M135i war er auf der Suche nach einem adäquaten Nachfolger. Er fand ihn im 300 PS starken Top-Modell der Golf-Baureihe. Der kräftige Vierzylinder schickt seine Kraft über ein DSG-Getriebe an alle vier Räder. Dem Briten war das nicht genug. Die erste Leistungssteigerung hob die Leistung des Golf R auf 450 PS. Doch auch das reichte dem rüstigen Autofan nicht. Also ließ er den Zweiliter-Vierzylinder mit einem neuen Turbo von Turbo Technics ausrüsten. Parallel würde der Ladeluftkühler aufgewertet und die Kraftstoffpumpe angepasst. Am Heck blitzt eine Milltek-Auspuffanlage aus der Heckschürze und für eine optimierte Ansaugung sorgt eine Airbox von RacingLine. Das Ergebnis: Die Leistung des kompakten Wolfsburgers hat sich fast verdoppelt: 600 PS stehen nun in seinem Datenblatt. Die Besonderheit des pfauengrünen Exemplars: Man sieht ihm die Leistung schlichtweg nicht an. Außer der neuen Abgasanlage ist er äußerlich ein normaler VW Golf 7 R in einer sehr unscheinbaren Farbe.

VW Golf R mit 600 PS im Video von LivingLifeFast:

