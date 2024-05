Schokoladenseite: Von hinten macht der Cupra Leon mit seinem durchgängigem LED-Band und den farblich abgesetzten Endrohren ordentlich was her.

VW Golf GTI, Cupra Leon und Skoda Octavia RS halten mit frischen Modellen die Sport-Traditionen des VW-Konzerns hoch. Alle drei sollten auf dem Genfer Autosalon 2020 (abgesagt) gezeigt werden. Und alle drei kommen mit 245 PS-Vierzylindern. Darüber hinaus erlaubt die Basis, der modulare Querbaukasten, aber auch Individualisierungsmöglichkeiten, wie unser Vergleich zeigt.

Optisch kann sich aus dem Trio VW Golf GTI, Skoda Octavia RS und Cupra Leon eindeutig Letzterer absetzen. Die aggressive Kombination aus Sicken, Kurven und Kanten zeugt von seiner Kompromisslosigkeit, während sich Golf und Octavia als Sport-Mobile des Massengeschmacks ein Mindestmaß an Seriösität bewahren müssen. Weh tut ihnen das aber nicht: Sowohl der Deutsche als auch der Tscheche haben ihr stimmiges Design durch Elemente wie vergrößerte Lufteinlässe sowie Spoiler verfeinert und geben sich dabei deutlich als VW beziehungsweise Skoda zu erkennen. Das fällt dem Cupra nicht so leicht, immerhin existiert die spanische Sport-Marke erst seit 2018 und arbeitet weiter daran, sich auf den Straßen zu etablieren. Ein großer Schritt in diese Richtung könnte mit dem neuen Cupra Leon gelingen. Immerhin verkaufte sich der Vorgänger Seat Leon Cupra recht gut. Mehr zum Thema: Das ist die neue Sportmarke Cupra

VW Golf GTI, Skoda Octavia RS & Cupra Leon im ersten Vergleich

Im Innenraum tun sich VW Golf GTI, Skoda Octavia RS und Cupra Leon nicht viel. Alle drei kommen mit volldigitalen Instrumenten und sportlich orientierten Cockpits. Dazu gehören Sportsitze, griffige Lenkräder und die Schaltpaddels des DSG, das im Golf sieben und im Octavia sechs Gänge besitzt. Beim Cupra ist die Anzahl an Gängen noch nicht bekannt. Alle drei haben nun Schaltpaddel mit "Shift by wire"-Technologie, die also per Kabel statt mechanisch ihre Signale weitergeben. Eine Ausnahme bildet hier der VW Golf GTI, den es auch noch als Sechsgang-Handschalter gibt. In der neusten Generation wachsen alle drei Volkssportler wieder um ein paar Zentimeter, was besonders den hinten sitzenden Passagieren sowie dem Kofferraum zugutekommt. Skoda Octavia und Cupra Leon sind außerdem optional als Kombis erhältlich, was sie im Alltag noch einen Ticken besser nutzbar macht. Der Golf GTI bleibt seiner 44 Jahre alten Ahnenreihe treu und kommt ausschließlich als Kompakter.

VW Golf GTI, Skoda Octavia RS und Cupra Leon mit gleicher Leistung

Wie eingangs erwähnt, kommen VW Golf GTI, Skoda Octavia RS und Cupra Leon alle auf 245 PS. Ihre Wege dorthin unterscheiden sich jedoch gänzlich. Während dem Golf ein Zweiliter-Motor Beine macht, bedienen sich Leon und Octavia der Technik des GTI-Bruders Golf GTE und kombinieren einen 1,4-Liter-TSI mit einem 85-kW-Elektromotor. Damit haben Fahrer sowohl die Möglichkeit, sportlich bei moderatem Verbrauch unterwegs zu sein, als auch vollelektrisch. Zumindest für 55 Kilometer. Das System sorgt dank eines unmittelbar anliegenden Drehmoments von 330 Newtonmeter im Octavia für ordentlich Dampf beim Anfahren: Der Sprint von 0 auf 100 km/h soll in 7,3 Sekunden abgeschlossen sein. Ähnliche Werte sind auch für den Cupra Leon zu erwarten. Wem das noch nicht genug ist, der hat bei Cupra auch die Wahl zwischen dem 2,0-Liter-GTI-Motor mit 245 oder sogar 300 PS. Außerdem will Cupra seinen Kombi namens Sportstourer mit 310 PS und Allradantrieb anbieten. Damit wären 250 km/h Topspeed sowie eine Beschleunigung von unter fünf Sekunden auf 100 km/h realistisch. Wer diese Zahlen mit einem VW-Logo im Kühlergrill erreichen möchte, der muss auf den kommenden VW Golf R mit mindestens 320 PS warten.

