Ein Golf GTI der ersten Generation hat eigentlich einen 1,6- oder 1,8-l-Benziner unter der Haube. Mit einem 4,2-l-V8 und diversen Porsche-Teilen aber rechnet wohl niemand. Den Motor steuert ein stillgelegter Audi S4 bei und leistet stolze 340 PS (250 kW). Eine gute Hausnummer! Wie der Audi-Motor unter die kleine Golf-Haube gepasst hat? Gar nicht.

An der Stelle, wo man normalerweise bei einem Golf den Motor erwartet, sitzt jetzt der Tank. Das neue Aggregat findet seinen Platz hinter den Vordersitzen, gehalten von einem Hilfsrahmen, der wiederum in die Mitte eines gewaltigen Überrollkäfigs gepackt wurde. Fast schon logisch: Der Golf 1 GTI verfügt nun über Heckantrieb – und um seine Kraft auch ordentlich auf die Straße zu bringen, vorne wie hinten ordentliche 245er-Puschen.

Der VW Golf 1 von DM Motorsport im Video:

Motor von Audi, Fahrwerk von Porsche – fertig ist der Golf 1 GTI-Frankenstein

Die Verwandlung zum vierrädrigen Frankenstein ist damit noch längst nicht abgeschlossen, denn der GTI steckt – wie angedeutet – auch voller Porsche-Teile. So sind zum Beispiel die Bremsen inklusive der Bremssättel von einem 996er Porsche 911 GT2, ebenso die Hinterradaufhängung. Auch die Armaturentafel und die Sitze sind von Porsche.

Optisch erinnert der Umbau an den Rheila-Golf von 1981, den erste "Rallye Golf". In der Gruppe 1 homologiert, besaß dieser 120 PS (88 kW) und vor allem über einen rechtschaffenen Breitbau. Auch die Kotflügel des von DM Motorsport 1er GTI wuchs gewaltig in die Breite – augenscheinlich in Blech und locker 15 cm pro Seite. Dass es sich hierbei nicht um ein reines Showcar handelt, sondern der GTI von seinem Besitzer tatsächlich auch am Limit über die Rennpisten gejagt wird, verwundert da nun wirklich nicht mehr.