Da der Downsizing- und Elektro-Trend auch im Sportwagen- und Luxussegment Einzug hält, stellt Maserati Ende des Jahres 2023 die Produktion von V8-Motoren ein. Als letzten Paukenschlag legt der italienische Hersteller zwei Sondermodelle auf.

Noch haben Maserati Levante, Ghibli und Quattroporte in den Trofeo-Topversionen einen 580 PS (427 kW) starken V8-Biturbo mit 3,8 l Hubraum unter der Haube – die Produktion wird allerdings noch 2023 enden. Laut Maserati stehen die achtzylindrigen Varianten zwar noch bis ins Jahr 2024 zum Verkauf, im deutschen Konfigurator werden schon jetzt keine V8-Modelle mehr angeboten (Stand: August 2023). Um das mächtige Aggregat aus Ferrari-Produktion ein letztes Mal zu würdigen, baut Maserati mit einer Auflage von jeweils 103 Exemplaren zwei V8-Sondermodelle: den Ghibli 334 Ultima und den Levante V8 Ultima.

Beide Sondermodelle mit V8-Biturbo präsentierte Maserati beim Goodwood Festival of Speed im Juli 2023 in England. Der Ghibli 334 Ultima gilt dabei mit den stolz im Namen verankerten 334 km/h als schnellste verbrennende Limousine der Welt. Wenig überraschend ist Maseratis Zukunft elektrisch: Mit dem GranTurismo Folgore läuft bereits der erste vollelektrische Wagen in Modena vom Band. Mit 761 PS (560 kW) maximaler Systemleistung und 1250 Nm Drehmoment kann sich das E-GT sehen lassen – zumal er in 2,7 Sekunden auf 100 sprinten soll. Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Ferrari FXX-Motor zum Verkauf (Video):

Maserati stellt V8-Produktion ein