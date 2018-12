Bei einem Auffahrrunfall hat oft der Auffahrende Schuld. Besonders verheerend ist die Situation aber, wenn der Vorausfahrende den Warnblinker eingeschaltet hatte. Das Oberlandesgericht Celle entschied in diesem Zusammenhang, dass der Auffahrende in so einem Fall nicht nur den Schaden übernehmen, sondern noch dazu mit weiteren Strafen rechnen muss. Welche das sind, erklären wir im Video.

Video Vor Zebrastreifen nicht abbremsen (Strafe): Video Hier droht ein deftiges Bußgeld