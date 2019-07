Ein Unfall, schlimmstenfalls mit Verletzten, verursacht Aufregung und Emotionen. Doch stehen Aussagen zum Unfall oft unter dem Eindruck des Geschehens und sind daher unüberlegt. Was soll, darf und muss ein Unfallbeteiligter gegenüber der Polizei also sagen? Unser Ratgeber gibt Tipps!

Ein Unfall, schlimmstenfalls mit Verletzten, verursacht Aufregung und Emotionen. Doch stehen Aussagen zum Unfall oft unter dem Eindruck des Geschehens und sind daher unüberlegt. Was soll, darf und muss ein Unfallbeteiligter gegenüber der Polizei also sagen? Schwirrt einem angesichts der Eindrücke der Kopf, lässt sich eine Aussage zum Unfall einschließlich Skizze problemlos nachreichen. Ganz gleich, ob man als Zeuge, Betroffener oder Beschuldigter des Unfalls befragt wird, sollte man aber nur gezielte Fragen der Polizisten beantworten und nicht ins Erzählen kommen. Ist man Unfallverursacher oder trägt man Mitschuld am Unfall, können freiwillige Äußerungen gegenüber der Polizei später gegen einen verwendet werden. Daher ist es in diesem Falle sinnvoll, die Aussage zum Unfall zu verweigern. Mehr zum Thema: Die Unfallstatistik 2018

Verkehrsunfall: Aussage gegenüber Polizei darf verweigert werden