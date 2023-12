Das Toyota-Logo mit dem blauen "Heiligenschein" hat ausgedient. Dafür kommt mit den neuen Modellen ein zusätzliches Emblem ans Heck. Die AUTO ZEITUNG kennt die Hintergründe!

Blaues Toyota-Logo wird ersetzt

Toyota-Fans werden es wissen: Modelle der Marke mit einem Hybrid- oder elektrischen Antrieb ziert ein Logo mit einem blauen "Heiligenschein". So wird zumindest in der englischsprachigen Szene die nach innen gerichtete, blaue Untermalung des Toyota-Emblems genannt, die umweltfreundliche(re) Varianten eines Fahrzeugs kenntlich machen soll. Dieses Logo ist jetzt Geschichte. Denn wie vielleicht schon aufgefallen ist, erhalten brandneue Modelle der Marke mit entsprechenden Antrieben kein blau unterlegtes Toyota-Emblem mehr, dafür aber am Heck einen kleinen blauen Kreis. Dieser wird flankiert von dem Schriftzug BEV für "Battery Electric Vehicle", HEV für "Hybrid Electric Vehicle" oder PHEV für "Plug-in-Hybrid Electric Vehicle". Warum jetzt brandneue Fahrzeuge wie der Toyota Prius oder der Toyota C-HR bereits mit diesem neuen Emblem vorfahren und andere wie der Toyota RAV4 nicht? Ganz einfach: Toyota führt die neue Kennzeichnung sukzessive ein – also immer mit dem nächsten Facelift oder der nächsten Modellgeneration. Daher wird uns das blaue Toyota-Logo noch eine Weile begleiten. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Toyota C-HR (2024) im Fahrbericht (Video):