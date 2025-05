TOM'S Racing tunt nicht nur Sportwagen und unterhält Rennställe, sondern legt auch Hand an SUV und Geländewagen an.

Tom's Racing dürfte besonders den Motorsportfans ein Begriff sein. Schließlich ist der Veredeler aus Japan nicht nur einfach ein Tuner, sondern ist in mehreren Rennserien als erfolgreicher Rennstall im Einsatz. Abseits der Rennstrecke tunt das Unternehmen alles, was Rang und Namen hat – dabei belässt es Tom's Racing nicht nur bei Sportwagen und Coupés, sondern nimmt sich auch diverse SUV und Geländewagen zur Brust. So auch der brandneue Toyota Land Cruiser, der in seiner jüngsten Generation schon werkseitig mit einem extrovertierten Styling auf sich aufmerksam macht. Nun aber legt Tom's Racing noch eine Schippe drauf – wenngleich sehr dezent und dadurch geschmackvoll.

Tom's Racing bietet ein Stylingpaket zum fairen Preis an

Das Optikpaket von Tom's Racing verwandelt den Toyota Land Cruiser also nicht zum Breitbau-Augenkrebs, sondern führt das Design gedanklich fort. Die Front wird etwa um neue Stoßfängeraufsätze erweitert sowie um Anbauteile nach unten gezogen, was für einen stämmigeren Auftritt sorgt, ohne prollig zu wirken. Für breite Schultern sorgen Radhausverbreiterungen und zusätzliche Trittbretter. Das Heck hat der japanische Tuner indes nur minimal angefasst: Hier ergänzt er die Heckstoßfänger lediglich um eine Blende, welche die Aufnahme der Anhängerkupplung verdeckt. Alle Zeichen stehen also auf "clean"!

Und der Preis? Das Gesamtpaket bietet Tom's Racing für umgerechnet 2916 Euro an. Die genannten Teile sind aber auch einzeln bestellbar. Darüber hinaus ist ein Satz 18-Zoll-Schmiedefelgen für 1151 Euro bestellbar. Was fürs Ohr gibt es natürlich auch: Eine neue Auspuffanlage befördert den Motorsound mit zwei seitlichen Endrohren hinter dem linken Hinterrad ins Freie. Kostenpunkt: 2061 Euro. Macht unter dem Strich rund 6000 Euro für das Komplettprogramm (Stand: Mai 2025). Leider gibt es aber einen Haken: Das beschriebene Set vertreibt der Tuner nicht in Europa. Und auch der Antrieb – ein 2,8 l großer Dieselmotor mit 205 PS (151 kW) und 500 Nm – bleibt unangetastet.