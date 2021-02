Der Toyota GR Yaris ist erst seit 2020 auf dem Markt, hat aber schon jetzt eine große Fangemeinde: 261 PS, 360 Newtonmeter und Allradantrieb für einen nur 5,5-sekündigen Sprit auf Tempo 100 und 230 km/h Höchstgeschwindigkeit sprechen für sich. Kein Wunder also, dass der kleine Kraftzwerg sich prominente Gegner sucht, im Falle des unten gezeigten Videos trifft es den BMW M2 Competition. Der Kompaktsportler rangiert immerhin eine ganze Klasse darüber, verfügt über sechs statt drei Zylinder, 410 PS und 550 Newtonmeter Drehmoment. Wie viel ihm das Datenblatt – den Sprint von null auf 100 km/h schafft der M2 in 4,2 Sekunden und die Höchstgeschwindigkeit liegt bei abgeregelten 250 km/h – im Praxisvergleich bringt, zeigt Archie Hamilton Racing unten. Oben stellen wir den Toyota GR Yaris in einem weiteren Video vor. Mehr zum Thema: Das ist der BMW M2 Competition

Toyota GR Yaris & BMW M2 Competition im Archie Hamilton Racing-Video:

