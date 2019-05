Der Toyota Camry ist die meistverkaufte Mittelklasse-Limousine der Welt. In Deutschland wurde der Camry 2004 zunächst eingestellt, doch 2019 feiert der Camry sein Comback als Vollhybrid. Mit welchen technischen Features die achte Generation des Toyota Camry auffährt und an welche Zielgruppe sich das Fahrzeug wendet, erklärt der Toyota-Technik-Pressesprecher Andreas Lübeck im Video. Mehr zum Thema: Das ist der neue Toyota Camry

Fahrbericht Neuer Toyota Camry (2019): Erste Testfahrt So gut ist das Camry-Comeback