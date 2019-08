Der Toyota Camry hat eine lange Geschichte, die sich aber insbesondere auf die japanischen und US-amerikanischen Märkte bezieht. Hierzulande fristet der Japaner bis dato ein Schattendasein, was sich auch in der Premiere des Mittelklassemodels auf der NAIAS 2017 in Detroit manifestiert. Gut zwei Jahre später erfolgte nach jahrelanger Abstinenz auch die Markteinführung in Europa, allerdings nur als Hybrid-Variante. Somit stehen die in den USA angebotenen 2,0- und 2,5-Liter-Vierzylinder und der 3,5-Liter-V6 in Europa nicht zur Verfügung.