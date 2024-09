Das kann die neue Generation des TomTom GO Navigators

Navi-Hersteller TomTom rüstet auf: Der neue TomTom GO Navigator 7" für Pkw bietet mehr Infos und kommt mit Magnethalterung. Was kostet das Modell und welche Alternativen gibt es? Die AUTO ZEITUNG hat die Antworten.

TomTom erweitert GO Navigator-Serie um neues Modell

TomTom, Anbieter für Kartierungs- und Geolokalisierungstechnologie, stellt den GO Navigator 7" als neuestes Modell der Navigator-Serie vor. Das Navigationsgerät ist für 269 Euro (UVP) erhältlich und verfügt über einen sieben Zoll großen Touchscreen, der besonders präzise arbeiten soll. Zu den Funktionen zählen Echtzeit-Verkehrsinformationen und die RouteBar von TomTom, die eine übersichtliche Zusammenfassung der Route inklusive verkehrsbedingte Verzögerungen, verbleibende Entfernung, voraussichtliche Ankunftszeit sowie Stau und Tankstellen entlang der Route am Bildschirmrand zeigt. Neben den Basisfunktionen sind zusätzlich für 12 Monate diverse Premium Services freigeschaltet, die beispielsweise Echtzeit-Kraftstoffpreise, Parkinformationen und Wetterberichte umfassen.



Mehr Sicherheit dank neuer Funktionen

Der TomTom GO Navigator 7" soll Autofahrende besser Informieren als seine Vorgängerversionen. Er zeigt Hinweise und Animationen, die über bevorstehende Fahrmanöver und mögliche Gefahrenstellen informieren nun mit optimierter Darstellung an. Nützlich ist auch die Anzeige und einfache Vermeidung von Umweltzonen auf der Europakarte, die monatlich kostenlose Updates erhält. Durch die universelle Magnethalterung eignet sich das Navigationsgerät für Fahrzeuge aller Marken und Baujahre, auch Oldtimer finden damit also die richtige Route.

Auch interessant:

Welche Alternativen können wir empfehlen?

Neben Geräten aus der TomTom Go Navigator-Serie gibt es auch empfehlenswerte Alternativen auf dem Markt:

Garmin DriveSmart 76 MT-S Navigationssystem

Das Navigationssystem von Garmin bietet ebenfalls ein sieben Zoll großes HD-Display und ermöglicht über integriertes WLAN einfache Karten- und Softwareupdates. Mit vorinstallierten 3D-Karten für 46 europäische Länder, einschließlich Umweltzonen, ist eine präzise Routenführung möglich. Über die Garmin-Drive-App können Nutzer:innen zudem Echtzeit-Verkehrsinformationen sowie Warnungen vor Gefahrenstellen auf das Display übertragen.



Awesafe-Navigationsgerät (7")

Eine günstige Alternative stellt das Awesafe-Navigationsgerät mit einer Bildschirmgröße von sieben Zoll dar. Das Navi bietet vorinstallierte Europakarten mit kostenfreien Updates. Die Routenplanung funktioniert auch anhand von markanten Wegpunkten wie Tankstellen und Sehenswürdigkeiten. Die Karten können in 2D und 3D angezeigt werden.