In der kalten Jahreszeit erweisen sich Schneeketten als unverzichtbare Begleiter, um Traktion und Stabilität auf glatten Fahrbahnen zu gewährleisten. Neben Schneeketten aus Metall bieten auch Textil-Schneeketten einen effektiven Schutz vor winterlichen Gefahren. Welche besonders empfehlenswert sind, zeigen wir im Vergleich.

Textil-Schneeketten werden um die Reifen gelegt und sicher befestigt, wodurch sie ein Abrutschen der Räder verhindern. Anders als Metall-Schneeketten sind sie allerdings eher für moderate Winterbedingungen und den gelegentlichen Gebrauch geeignet. Eine erste Empfehlung sind die Heyner Premium SnowGrip Textil-Schneeketten. Sie bieten laut Hersteller eine leichte Installation und haben außerdem weniger Gewicht als herkömmliche Schneeketten. Das strapazierfähige Material Polyolefin soll für eine sichere Fahrt mit zusätzlicher Traktion auf Eis und Schnee sorgen. Praktisch ist auch die im Lieferumfang enthaltene Tragetasche.



Affiliate Link Heyner Premium SnowGrip Textil-Schneeketten

Textil-Schneeketten – Empfehlungen im Check

GOODYEAR Schneesocken

Von einem der bekanntesten Reifenhersteller kommen Schneesocken, die die Fahrt bei leichtem Schneefall deutlich erleichtern können. Die Textil-Schneeketten sind schnell und einfach zu montieren. Außerdem sind sie waschbar, geräuscharm und von M bis XXL in vier verschiedenen Größen erhältlich.



Affiliate Link GOODYEAR Schneesocken

Perform Tools XL Schneesocken

Von Perform Tools kommen Schneesocken in der XL-Größe. Sie sind für Reifen mit einem Durchmesser von 13, 14 oder 15 Zoll geeignet. Zudem sind schützende Handschuhe mit enthalten, was eine sichere Montage ermöglicht. Wie die meisten Textil-Schneeketten kann auch diese bis zu einer Geschwindigkeit von 40 Stundenkilometern verwendet werden.



Affiliate Link Perform Tools Textil Schneeketten

SIBERIAN Schneeketten

Zusätzlichen Grip bei Schnee und Eis versprechen auch die Schneeketten aus Textil von Siberian. Die Schneeketten sind für alle Arten von Autos geeignet und vom Hersteller in verschiedenen Größen verfügbar. Sie sind einfach am Auto zu montieren und sorgen für mehr Traktion auf glatten Straßen.



Affiliate Link SIBERIAN Textil-Schneeketten

AutoSock 605 Textil-Schneeketten

Die Textil-Schneeketten von AutoSock sollen eine ideale Anfahrhilfe für den Winter sein. Sie sind schnell und einfach auf- und abzuziehen und selbstzentrierend. Dank der kompakten Größe können sie außerdem platzsparend im Kofferraum des Autos verstaut werden.



Affiliate Link AutoSock 605 Textil Schneeketten

Michelin Easy Grip Evolution 9 Textil-Schneeketten

Auch Michelin hat Schneeketten aus Textil im Sortiment. Die Schneeketten besitzen eine exklusive Michelin-Struktur und 140 verzinkte Ringe sorgen für maximale Traktion auf Schnee und Eis. Durch das dehnbare Verschlusssystem sind die Schneeketten einfach zu montieren und demontieren. Ein Night-Vision-System-Reflektor sorgt zudem für bessere seitliche Sichtbarkeit in der Nacht.



ARCOL Textil-Schneekette

Ebenfalls eine Empfehlung sprechen wir für die Textil-Schneekette von Arcol aus. Diese gibt es in den gängen Größen von XS bis XXL. Textil-Schneeketten sind schnell und einfach zu montieren, EU-zugelassen und bieten laut Angaben des Herstellers eine rutschfeste Traktionshilfe. In nur vier einfachen Schritten sollen die Schneeketten angebracht sein.



Wie funktionieren Textil-Schneeketten?

Textil-Schneeketten sind moderne Alternativen zu Metall-Schneeketten. Anstatt Metallglieder verwenden sie strapazierfähige Textilstreifen mit rutschfester Beschichtung. Diese werden um die Reifen gelegt und bieten besseren Grip auf verschneiten oder vereisten Straßen, ohne die Reifen oder den Belag zu beschädigen. Sie sind für gewöhnlich leichter zu montieren und erzeugen weniger Vibrationen und Lärm, was zusätzlich den Fahrkomfort verbessert. Man sollte allerdings beachten, dass sie für moderates Winterwetter und gelegentlichen Gebrauch konzipiert sind, während Metall-Schneeketten in extremen Bedingungen möglicherweise besser geeignet sind.

Wie unterscheiden sich Textil-Schneeketten und herkömmliche Metall-Schneeketten?

Der Hauptunterschied liegt im Material und in der Art der Anwendung. Textil-Schneeketten bestehen aus strapazierfähigen Gewebestreifen mit rutschfester Beschichtung und werden einfach um die Reifen gelegt, was die Montage erleichtert. Metall-Schneeketten hingegen bestehen aus Metallgliedern oder -ketten und erfordern oft aufwendigere Montageverfahren. In Bezug auf Traktion und Haftung bieten beide Arten von Schneeketten Vorteile, wobei Textil-Schneeketten weniger Vibrationen erzeugen und schonender für Reifen und Fahrbahnbelag sind. Sie sind ideal für moderates Winterwetter und gelegentlichen Gebrauch.

Ratgeber Schneeketten Sicher durch den Schnee

Wie werden Textil-Schneeketten auf Reifen montiert?

Die Montage von Textil-Schneeketten auf Reifen ist im Allgemeinen relativ einfach und erfordert keine besonderen Werkzeuge:

Man sollte sicherstellen, dass das Fahrzeug sicher geparkt ist und unter Umständen Warnwesten anziehen, um die Sichtbarkeit zu erhöhen. Danach kann man die Schneeketten um den Reifen platzieren. Dabei muss die rutschfeste Seite auf die Reifenlauffläche zeigen. Je nach Modell der Textil-Schneeketten können verschiedene Befestigungssysteme verwendet werden. Dies können Klettverschlüsse, Gummizüge, Ratschen oder andere Mechanismen sein. Im Anschluss können die Schneeketten gemäß den Herstelleranweisungen befestigt werden. Es muss sichergestellt werden, dass die Schneeketten straff sitzen. Hierzu können gegebenenfalls die mitgelieferten Spannvorrichtungen oder -mechanismen verwendet werden. Nachdem die Schneeketten angebracht sind, sollte man überprüfen, ob sie fest und korrekt sitzen.



Wie langlebig sind Textil-Schneeketten?

Die Lebensdauer von Textil-Schneeketten hängt von verschiedenen Faktoren ab. Darunter die Qualität der Schneeketten, die Häufigkeit ihrer Verwendung und die Bedingungen, unter denen sie verwendet werden. Im Allgemeinen können Textil-Schneeketten bei ordnungsgemäßer Pflege und vorsichtigem Einsatz mehrere Wintersaisons halten.