Der tödliche Unfall mit einem Tesla Model X und eingeschaltetem Autopiloten sorgte im März 2018 für Diskussionen – unter anderem, weil der Fahrer Warnungen ignoriert hat und den Unfall wohlmöglich hätte verhindern können. Im April 2019 reicht die Familie des Unfallopfers Klage gegen Autobauer ein.

Ein Tesla-Unfall mit Autopilot auf einer Autobahn im kalifornischen Silicon Valley endete am 23. März 2018 tödlich – und das, obwohl der Autopilot die ganze Fahrt über eingeschaltet war. Nun haben die Angehörigen des Unfallopfers im Mai 2019 Klage gegen den US-Elektroautobauer eingereicht. Ihre Anwälte werfen Tesla vor, dass der Autopilot des E-Fahrzeugs fehlerhaft sei und weder Fahrspurlinien noch eine Betonabsperrung richtig erkannt habe. Daher habe das Elektrofahrzeug auch nicht gebremst. Tesla selbst wollte sich zunächst nicht zu der Klage äußern. Nach dem Unfall im März 2018 erklärte das Unternehmen aber, dass der 38-jährige Familienvater die Warnungen des Autopiloten seines Model X ignoriert haben soll und anschließend gegen einen Beton-Poller fuhr. Währenddessen sei der adaptive Tempomat mit dem Mindestabstand eingeschaltet gewesen, der den Abstand zum vorausfahrenden Auto automatisch einhält. Auch der Spurhalteassistent sei eingeschaltet gewesen. Doch der Unfall wirft die Frage auf, wieso das Model X dann überhaupt in Richtung des Beton-Pollers fuhr. Trotz mehrerer visueller und akustischer Warnsignale soll der Fahrer jedoch nicht eingegriffen haben. Angeblich hätte er noch fünf Sekunden Zeit und 150 Meter Entfernung bis zum Aufprall gehabt, seine Hände habe er aber sechs Sekunden lang nicht am Lenkrad gehabt, heißt es weiter. Fernsehberichten zufolge soll sich der Fahrer laut seiner Familie schon vor dem Unfall mehrfach beschwert haben, dass der Tesla-Autopilot in Richtung der Fahrbahnbegrenzung lenke. Das Unternehmen Tesla erklärt dazu, dass der Autopilot nicht alle Unfälle verhindere, aber mit Autopilot sei das Risiko, in einen tödlichen Unfall zu geraten, 3,7 Mal geringer.

Tesla-Unfall mit Autopilot im Video:

Unfall mit Tesla Model X & Autopiloten endet tödlich

Zum tödlichen Crash eines autonom gesteuerten Tesla Model S im Mai 2016 haben nach Einschätzung amerikanischer Unfallermittler zu lasche Sicherheitsvorkehrungen der Software beigetragen. Teslas Autopilot hätte nicht zulassen dürfen, dass der Fahrer es nicht wie vom Hersteller vorgeschrieben nutzt, erklärte die Untersuchungsbehörde NTSB am Dienstag, 12. September 2017. Tesla verkündete, die Empfehlungen der Ermittler prüfen zu wollen. Man werde aktuelle und künftige Kunden auch weiterhin "extrem deutlich" darauf hinweisen, dass sie auch bei eingeschaltetem Fahrassistenten stets aufmerksam bleiben müssten. Bei dem Unfall war Anfang Mai 2016 ein 40-Jähriger ums Leben gekommen, als sein von Teslas Autopilot gesteuertes Auto unter einen Lastwagen-Anhänger raste, der die Straße querte. Der Lkw-Fahrer habe ihm die Vorfahrt genommen, befanden die NTSB-Ermittler. Zugleich habe sich der Tesla-Fahrer zu sehr auf den Fahrassistenten verlassen. Das Autopilot-System habe zwar wie vom Hersteller beschrieben funktioniert - sei aber für diese Situation nicht konzipiert gewesen. Zugleich habe das Tesla Model S zugelassen, dass der Fahrer nicht auf den Verkehr geachtet habe, obwohl Tesla grundsätzlich vorschreibt, dass beim Autopilot-Einsatz der Mensch stets den Überblick behalten müsse.

Tesla-Unfall mit Model S & Autopilot: Ermittlung eingestellt

Laut einem ersten NTSB-Bericht war der Fahrer von der Software des Tesla Model S mehrfach aufgefordert worden, die Hände aufs Steuer zu legen. Tesla verschärfte nach dem Unfall die Sicherheitsvorkehrungen und machte es unmöglich, die Hände für einen längeren Zeitraum vom Lenkrad zu nehmen. Der Konzern hatte stets betont, dass der Autopilot-Assistent einen Tesla nicht zum selbstfahrenden Auto mache. Fahrer hatten die Kontrolle jedoch immer wieder dem System überlassen, wie YouTube-Videos belegten. Die Familie des ums Leben gekommenen Tesla-Fahrers erklärte bereits vor der Veröffentlichung der NTSB-Schlussfolgerungen: "Wir haben wiederholt gehört, dass das Auto unseren Sohn getötet habe. Das ist einfach nicht der Fall." Aber sowohl Mensch als auch Technik hätten in einem kurzen Moment den Lastwagen nicht bemerkt. Ein Trost sei für die Familie, dass sein Tod dazu beitrage, die Technik für andere Fahrer sicherer zu machen. Die NTSB (National Transportation Safety Board) untersucht neben Flugzeugabstürzen relevante Unfälle im gesamten Transportwesen der USA und formuliert Empfehlungen auf dieser Basis. Dazu gehört in diesem Fall unter anderem die Entwicklung von Systemen, die besser die Aufmerksamkeit des Fahrers im Blick behalten. Außerdem sollten Daten zu Verkehrsereignissen in standardisierten Formaten gespeichert werden, hieß es.

