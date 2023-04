Das letzte Tesla Model S Facelift gab es im Herbst 2021. Doch schon jetzt spekuliert das Netz, wie die nächste Generation des US-amerikanischen Stromers aussehen könnte. So hat sich auch Designer und Youtuber "TheSketchMonkey" darüber Gedanken gemacht und das Design weiterentwickelt: In seiner Vorstellung erhält die zweite Model S-Generation eine schlichtere, aber insgesamt auch dynamischere Front. Die LED-Leuchten werden schmaler und dadurch aggressiver. Lufteinlässe vor den Vorderrädern, die direkt an die Scheinwerferpartie anschließen, erinnern entfernt an den Porsche Taycan. Auch die Seitenansicht verändert der Designer leicht. Wie das Ergebnis aussieht, zeigt das Video von "TheSketchMonkey" unten. Im Video oben zeigen Tesla Model S und Porsche Taycan ihre Elektro-Qualitäten im Sprintduell. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Ausblick Tesla Model 2 (2024) Eigene Plattform für ID.3-Gegner

Der Tesla Model S-Nachfolger im "TheSketchMonkey"-Video:

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Auch interessant: