Elektroautos gelten als sehr sicher, was die Wahrscheinlichkeit angeht, bei einem Unfall Feuer zu fangen. Das Tesla Model S im Video von KCRA News wurde nach einem Unfall ohne einen Hinweis auf eine Beschädigung des Akkus oder Feuerentwicklung bei einem Autoverwerter abgestellt. Dort stand das vom Crash beschädigte Fahrzeug rund drei Wochen lang – dann geschah es: Das Tesla Model S ging in Flammen auf und die Feuerwehr musste anrücken. Nur durch einen Trick konnten sie den Tesla löschen. Was dafür nötig war, zeigt das Video unten. Im Video oben tritt das Tesla Model S gegen den Porsche Taycan an.

Elektroauto Tesla Model S Facelift (2021) Das kostet der Plaid

Tesla Model S brennt im KCRA News-Video:

