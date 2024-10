Vollautonomes Tesla-Taxi auch für den Privatgebrauch

Tesla-CEO Elon Musk gibt einen Ausblick auf kommende Fahrzeuge seines Elektroauto-Unternehmens. Bis 2027 verspricht er ein vollautonom fahrendes Taxi, später soll auch ein vollautonomer Bus folgen.

Elon Musk, der kontrovers diskutierte Tesla-CEO, präsentierte auf seiner Veranstaltung "We, Robot" seine Vision zum autonomen Fahren in Form eines Robotaxis und eines Robovans. Das als Zweisitzer ausgeführte Tesla Cybercab besitzt weder Pedale noch Lenkrad, soll vollautonom unterwegs sein und jede Menge Raum für Gepäck bieten. Musk strebt einen Produktionsstart bis 2027 an und träumt von einem Kaufpreis von unter 30.000 US-Dollar durch intensive Massenfertigung. Das soll die Kosten pro Kilometer für autonome Fahrten in den Cent-Bereich drücken. Zudem soll es sehr einfach sein, kleine Flotten von rund 20 Fahrzeugen zu verwalten.

Auch Privatpersonen sollen sich ein Robotaxi kaufen können, so Musk. Zur Technik äußert sich der Unternehmer kaum, außer dass sie nicht teuer sei und auf Kameras wie KI setzt. Laden solle das Gefährt kabellos. Bereits zuvor bestätigte Tesla die Arbeit an einer induktiven Ladetechnik. Deutlich vor dem Start des Roboter-Taxis sollen Cybertruck, Model 3, Model Y, Model X und Model S ebenfalls als autonom fahrende Autos auf den Markt kommen, doch davon ist bei Tesla ohnehin schon seit Jahr und Tag die Rede.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars zeigt den Tesla Cybertruck (2024) im Video:

Tesla gibt Ausblick auf autonomes Taxi & Robovan

Der Robovan wiederum soll als fahrerloses Transportmittel für bis zu 20 Personen fungieren und dadurch eine noch günstigere Fortbewegung im Straßenverkehr als mit dem Cybercab bieten. Bisher existiert nur ein immerhin fahrbereiter Prototyp, die Serienversion soll laut Aussage Musks auch nicht vom Showbus abweichen. Zu einem konkreten Jahr für den Produktionsstart hat sich Musk nicht geäußert.

Auch interessant:

Beide Fahrzeuge, Cybercab und Robovan, verfolgen ein sehr minimalistisches Design. Wenig Kanten, große Flächen und Linienförmige Beleuchtung lassen die Modelle futuristisch wirken. Im Gegensatz zum immerzu in Silber präsentierten Tesla Cybertruck zeigt Musk die beiden neuen autonomen Modelle in einem Goldton. Die Designsprache des Pkw zeigt sich als eine Mischung aus Cybertruck und Model 3. Der autonome Van entzieht sich jeglichem Vergleich mit bekannten Modellen. Seine Vorbilder sind wohl eher auf der Schiene zu finden.