Der deutsche Tuner Techart veredelt seit 1987 Porsche-Modelle. Basis für den neuesten Umbau sind der Cayenne und das Cayenne Coupé. Zur mittlerweile fünften Generation des Techart Magnum genannten SUV-Überfliegers gehören ein extremes Carbon-Bodykit, eine Leistungssteigerung auf bis zu 930 PS (684 kW) und ein vollständig individualisierbarer Innenraum.

Techart Magnum bietet Power und eine extreme Carbon-Optik

Die 930 PS (684 kW) und 1100 Nm der höchsten Veredelungsstufe erzielt Techart unter anderem durch eine Software-Optimierung. In vergleichbare Leistungsregionen begibt sich Techart beim Porsche 911 beispielsweise auch durch verbesserte Turbolader. So gerüstet, sprintet der Techart Magnum in sehr kurzweiligen 2,96 s auf Tempo 100 und in der Spitze auf 330 km/h (elektronisch abgeregelt). Zur Einordnung: Ein Bugatti Veyron sprintet auch nicht viel schneller auf Landstraßentempo. Die Basis der Umbau-Endstufe bildet der Porsche Cayenne Turbo GT. Dessen 4,0-l-V8-Biturbo entfaltet bereits im Serienzustand 640 PS (471 kW) und 850 Nm Drehmoment, schafft in der Spitze 300 km/h und beschleunigt aus dem Stand in 3,3 s auf 100 km/h.

Da der Porsche Cayenne Turbo GT seit 2023 in Deutschland nicht mehr erhältlich ist, ist dementsprechend auch die höchste Leistungsstufe von Techart in Deutschland nicht verfügbar. Ganz anders ist das bei den schwächeren Ausbaustufen des Techart Magnum. Sie basieren auf dem nach wie vor in Deutschland bestellbaren Varianten Cayenne S und Cayenne Turbo E-Hybrid. Im Cayenne S leistet der 4,0-l-V8 474 PS (349 kW) und 600 Nm, im Cayenne Turbo E-Hybrid mit E-Unterstützung sind es 739 PS (544 kW) und 950 Nm. Techart bringt diese Varianten auf 564 PS (415 kW) und 720 Nm beziehungsweise 800 PS (588 kW) und 1040 Nm.

Auch optisch legt Techart beim Porsche Cayenne nach. Die Front des Techart Magnum kommt mit einer aggressiveren Stoßstange und einer Motorhaube aus Carbon daher. Dazu gibt es Kotflügelverbreiterungen und neue Schweller. Am Heck findet man einen Carbondiffusor vor. Zusätzlich gesellen sich ein Dachkantenspoiler aus Carbon und eine Spoilerlippe unter der Heckscheibe hinzu. Das durchgehende Leuchtband des Cayenne wird um einen dreidimensionalen Techart-Schriftzug ergänzt. Die Daytona III getauften Felgen gibt es in bescheidenen 23 Zoll mit herausnehmbaren Carbon-Aero-Teilen. Bei der Abgasanlage hat die Kundschaft die Wahl zwischen zwei doppelten, außen angebrachten und zwei mittig sitzenden Endrohren, letztere sollen einen noch aggressiveren Klang liefern.

Voll individualisierbarer Innenraum

Im Innenraum geht es ausgefallen weiter. Ob Material, Farbe, Perforationen, Piping, Prägungen oder Ziernähte: Laut Techart kann der hauseigene Sattler alle Kundenwünsche umsetzen. Die auf 25 Exemplare limitierte Techart Magnum First Edition soll nochmals mehr Raum für Individualisierungen bieten sowie eine nummerierte Plakette im Innenraum erhalten. Den Preis für den Umbau nach Wunsch gibt es nur auf Anfrage. Hinzu kommen noch die Anschaffungskosten des Basisfahrzeugs. Für den Cayenne S beziehungsweise den Turbo E-Hybrid werden 119.600 respektive 185.700 Euro (Stand: März 2025) fällig. Ein Cayenne Turbo GT kostete in den USA zuletzt umgerechnete 227.270 Euro.

Von Martin Kallendrusch