Für den Offroad-Spaß mit ferngesteuerten Autos eignen sich die Buggys von Tamiya bestens. Die Modelle kommen in Bausätzen daher und sind dank mitgelieferter Anleitung in den meisten Fällen auch für Einsteiger:innen einfach aufzubauen. Wenn man die Modelle fernsteuern will, benötigt man oft zusätzlich eine Fernsteuerung mit Empfänger, eine Servolenkung sowie ein Akkupack. Zu empfehlen ist da ein vollständiges Set, wie das Elektro-Set von Carson.

Tamiya-Buggys – unsere Empfehlungen

Tamiya BBX Buggy BB-01

Der Tamiya BBX im Maßstab 1:10 verfügt über einen Heckmotor, also Zweirad-Antrieb. Zudem verfügt der Bausatz über eine Polycarbonat-Karosserie mit Fahrerfigur, ein Kugeldifferential, Rillen- und Spikereifen sowie verchromte Felgen. Das Design ist an lebensechte Wüstenrenner angelehnt. Das fertig aufgebaute Modell misst 41,4 cm in der Länge, 13,6 cm in der Breite und 23,3 cm in der Höhe.



Tamiya Neo Fighter RC Buggy DT-03

Als Nachfolger des Super Fighter G ist der Tamiya Neo Fighter erhältlich. Der Buggy im Maßstab von 1:10 ist 40 cm lang, 24,8 cm breit und 13,2 cm hoch. Im Set enthalten sind neben dem eigentlichen Bausatz eine detaillierte Anleitung, ein elektronischer Fahrtregler, ein 540er-Elektromotor und eine Polycarbonat-Karosserie. Kund:innen loben hier vor allem das Preis-Leistungs-Verhältnis.



Tamiya RC Buggy The Hornet

Für alle Sandbuggy-Fans ist der Tamiya The Hornet eine interessante Alternative. Im Set enthalten sind neben dem Chassis eine Polycarbonat-Karosserie, Spikereifen, ein 540er-Elektromotor und eine Fahrerfigur. Das Modell ist eine limitierte Wiederauflage des Buggys The Hornet von 1984. Es ist 40 cm lang und 23 cm breit.



Tamiya RC Buggy Plasma Edge II

Eine empfehlenswerte Variante mit dem TT-02 On-Road Allrad-Chassis ist der Tamiya Plasma Edge II. Der Bausatz kommt mit einem 540er-Torque-Tuned-Motor, einer passenden Karosserie sowie einem Kardanantrieb. Das Modell soll einfach zusammenzubauen und damit auch für Einsteiger:innen geeignet sein. Das fertige Modell ist 37 cm lang, 25 cm breit und 16 cm hoch.



Auch interessant:

Tamiya RC Buggy Sand Scorcher

Über eine etwas andere Karosserie verfügt der Sand Scorcher, der auf dem VW Käfer basiert. Der Bausatz verfügt neben dem Chassis unter anderem über eine ABS-Karosserie mit Fahrerfigur, einen 540er-Elektromotor und ein Getriebegehäuse aus Metall. Es handelt sich dabei um ein Jubiläumsmodell, mit dem Tamiya 2010 sein 30-jähriges Bestehen gefeiert hat. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen "Bajabug" misst 40 cm in der Länge, 23 cm in der Breite und 18 cm in der Höhe.



Tamiya RC Squash Van GF-02

Ein etwas anderes Fahrerlebnis hat man mit dem Tamiya RC Squash Van. Der Monstertruck verfügt über einen Allradantrieb und Einzelradaufhängung. Das Chassis ist für Fahrten im Offroad-Gelände ausgelegt. Daneben sind auch die Karosserie, ein Zahnrad-Direktantrieb an Vorder- und Hinterachse, große Räder mit 12,3 cm Durchmesser und ein 540er-Elektromotor im Bausatz enthalten. Der Monstertruck ist 45,4 cm lang, 28 cm breit und 23,8 cm hoch. In einem ausführlichen Test haben wir den Tamiya RC Squash Van bereits unter die Lupe genommen.



Kann man die Buggys tunen?

Ja, die Buggys lassen sich nach Belieben tunen und optisch verändern. Empfehlenswert sind hier vor allem der TT-02-Tuningsatz von Carson – dank eines veränderten Motorritzels, eines optimierten Getriebes, anderer Öldruckstoßdämpfer und Kugellager soll die Straßenlage besser, der Reifenverschleiß und der Stromverbrauch geringer sein – oder das TT-02 Highspeed Getriebeset, das aus belastbareren Materialien gefertigt ist. Um das Design zu individualisieren, eignen sich verschiedene Spezialfarben von Tamiya oder auch Decals und Dekorbögen.

Wie baut man einen Tamiya-Bausatz auf?

Die Tamiya-Bausätze enthalten eine bebilderte Anleitung, mit der ein Aufbau in der Regel unkompliziert möglich ist. Die nötigen Teile sind im Lieferumfang enthalten, Werkzeug indes nicht – Einsteiger:innen legen wir daher das RC-Werkzeugset von Tamiya ans Herz. Wichtig zu beachten: Beim Aufbau der Sets werden auch Skalpells benötigt. Kinder sollten die Modelle also nur unter Aufsicht eines Erwachsenen bauen.