Neue Tamiya-Autos für RC-Fans

2024 gibt es für alle RC-Fans einige empfehlenswerte neue Tamiya-Modellautos zum selbst zusammenbauen auf dem Markt. Welche Autos neu sind, verrät die AUTO ZEITUNG hier.

Tamiya hat 2024 mehrere neue RC-Autos herausgebracht. Die neuen Modelle bieten verschiedene technische Möglichkeiten zur Individualisierung, wie anpassbare Fahrwerke und Chassis-Einstellungen, die sowohl für Anfänger:innen als auch erfahrenere Modellbauer:innen interessant sein können. Die neuen Tamiya-Modelle im Überblick!

Die neuesten RC-Racer von Tamiya 2024

Tamiya 1:10 RC Opel Kadett GT/E Rallye

Zu den aktuellsten Tamiya-Bausätzen gehört der Opel Kadett GT/E im Maßstab 1:10, der ab dem 27. September 2024 erhältlich ist. Dieser bietet eine detailgetreue Polycarbonat-Karosserie und verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten: Der Motor kann vorne oder hinten eingebaut werden, wahlweise mit Vorderrad- oder Hinterradantrieb. Das Modell hat eine Länge von 417 mm, eine Breite von 174 mm und eine Höhe von 138 mm. Im Bausatz sind der 540er-Elektromotor, ein elektrischer Fahrtregler und eine bebilderte Anleitung enthalten.



Tamiya 1:10 RC Motul Autech Z

Ebenfalls ab dem 27. September gibt es das Tamiya-Modell Motul Autech Z im Maßstab 1:10. Das Modell hat einen anpassbaren Radstand und eine variable Bodenfreiheit sowie Getriebeübersetzung. Die Polycarbonat-Karosserie ist bereits vorlackiert. Mit Abmessungen von 427 mm Länge, 185 mm Breite und 145 mm Höhe eignet sich das Modell für Einsteiger:innen. Der Bausatz enthält neben der Karosserie und dem Chassis auch einen 540er-Elektromotor, einen Fahrtregler und eine bebilderte Anleitung.



Tamiya 1:24 Renault 5 Turbo

Der Modellbausatz des Renault 5 Turbo kam im August auf im Maßstab 1:24 mit Abmessungen von 152 mm Länge, 74 mm Breite und 57 mm Höhe auf den Markt. Der Bausatz enthält zusätzlich eine Fahrerfigur. Eine bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitung ist im Lieferumfang enthalten.



Tamiya 1:10 RC Porsche Carrera RSR 2.8

Der Sommer 2024 brachte den Tamiya Porsche Carrera RSR ist im Maßstab 1:10 in die Modellbau-Regale. Der Porsche hat eine Polycarbonat-Karosserie und ein flexibles BT-01 Chassis. Das Modell bietet sechs Chassis- und Antriebsvarianten, mit Radständen von 257 mm und 251 mm. Der Motor kann als Front- oder Mittelmotor mit Vorderrad- oder Hinterradantrieb installiert werden. Das Modell misst 457 mm in der Länge und 204 mm in der Breite. Der Bausatz enthält den 540er-Elektromotor, einen Fahrtregler und eine bebilderte Anleitung.



Tamiya 1:10 RC Toyota Supra (JZA80)

Der Tamiya Toyota Supra (JZA80) im Maßstab 1:10 bietet eine originalgetreue, vorlackierte Karosserie. Das BT-01 Chassis bietet sechs Antriebs- und Chassisvarianten, mit Radständen von 257 mm und 251 mm, sowie die Möglichkeit, den Motor als Front- oder Mittelmotor zu montieren. Das Modell ist 397 mm lang und 185 mm breit. Zum Bausatz gehören ein 540er-Elektromotor, ein Fahrtregler und eine bebilderte Anleitung.



Tamiya 1:24 Toyota Soarer 2000VR-Turbo

Im Maßstab 1:24 ist der Tamiya Toyota Soarer seit Sommer 2024 erhältlich. Das Modell misst 192 mm in der Länge, 75 mm in der Breite und 56 mm in der Höhe. Es enthält eine detaillierte Nachbildung des Motors, eine Fahrerfigur, Gummireifen sowie ein Schiebedach, das wahlweise als Glas- oder Stahldach, offen oder geschlossen gebaut werden kann.



Tamiya 1:10 RC Toyota Celica

Der Tamiya RC Bausatz des Toyota Celica GT-Four im Maßstab 1:10 bietet ein robustes und laut Hersteller einsteigerfreundliches TT-02 Chassis mit Allradantrieb. Radstand, Bodenfreiheit, Spur und Getriebeübersetzung sind variabel einstellbar. Das Modell misst 450 mm in der Länge, 187 mm in der Breite und 136 mm in der Höhe. Der Bausatz enthält eine vorlackierte Polycarbonat-Karosserie, einen 540er-Elektromotor, einen elektrischen Fahrtregler und eine bebilderte Anleitung.



Tamiya 1:10 RC Citroën DS

Im Frühjahr 2024 erschien der Tamiya Citroën DS im Maßstab 1:10. Das Modell kommt mit einer Polycarbonat-Karosserie, die individuell lackiert werden kann. Der MB-01 Motor kann in drei Positionen installiert werden, wahlweise mit Vorderrad- oder Hinterradantrieb. Das fertige Automodell hat eine Länge von 419 mm, eine Breite von 198 mm und eine Höhe von 137 mm. Der Bausatz umfasst neben Karosserie und Chassis einen 540er-Elektromotor, einen elektrischen Fahrtregler und eine bebilderte Anleitung.



Seit wann ist Tamiya für seine RC-Autos bekannt?

Tamiya ist ein japanischer Hersteller, der seit 1946 für seine Modellautos bekannt ist. Ursprünglich mit Holzmodellen gestartet, hat sich das Unternehmen mittlerweile auf Kunststoffbausätze und ferngesteuerte Fahrzeuge spezialisiert.