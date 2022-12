Ein Subaru-Rückruf im Dezember 2022 betrifft 8404 Fahrzeuge der Modellreihen Outback, Levorg, Impreza und XV. Es kann zu einer Fehlfunktion der elektronischen Parkbremse kommen. Diesen und weitere Rückrufe der Marke hier.

Subaru-Rückruf 2022: Elektronische Parkbremse & Notbremsassistent

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) ordnet im Dezember 2022 einen Subaru-Rückruf (Code: SRT324) für 8404 Fahrzeuge der Baureihen Outback, Levorg, Impreza und XV an – weltweit sind 496.830 Fahrzeuge betroffen. Es kann zu einer Fehlfunktion der elektronischen Parkbremse kommen, wenn sich eine Steckverbindung aufgrund einer gebrochenen Sicherungslasche löst. Eine Warnleuchte im Cockpit zeigt das etwaige Problem ein. In diesem Falle könnte ein geparktes Auto wegrollen, sofern kein Gang oder bei der Automatik nicht P eingelegt ist. Beim Rückruf wird die Steckverbindung geprüft und nötigenfalls getauscht. Die Aktion nimmt etwa eine Stunde in Anspruch. Das KBA schreibt Betroffene ab der Kalenderwoche 51 (2022) an.

Der Subaru-Rückruf im Januar 2022 betrifft in Deutschland 961 Subaru Outback, weltweit sind es knapp 13.400 Fahrzeuge. Es stellte sich heraus, dass der Notbremsassistent des kamerabasierten "Eyesight"-Assistenzsystems im Outback fälschlicherweise eine Bremsung einleiten kann, obwohl keine unmittelbare Kollisionsgefahr bestehe. Die Lösung ist die Neuprogrammierung des Steuergeräts des Assistenzsystems. Der Werkstattaufenthalt sollte nicht länger als zwei Stunden dauern. Der Subaru-Code für den Rückruf in Deutschland lautet SA202108, global SRT315. Es handele sich bei dem möglichen Notbremsassistenten-Fehler nur um Fahrzeuge, die zwischen November 2020 und Juni 2021 hergestellt wurden. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Richtiges Verhalten bei einem Rückruf (Video):

2021

Vom Subaru-Rückruf im August 2021 sind weltweit 602.216 Subaru XV betroffen, 4559 Fahrzeuge davon in Deutschland. Weil sich die Befestigung als fehlerhaft herausgestellt hat, kann sich die hintere Stabilisatorhalterung lösen. Dadurch schränkt sich das Fahrverhalten des Crossovers ein. Im Rückruf unter der KBA-Referenznummer 010800 und dem Subaru-Code 202104 (SRT307) geht es speziell um XV-Modelle aus den Baujahren 2018 und 2019, die in der Werkstatt neue Verschraubungen erhalten sollen. Bislang sind in diesem Kontext weder Sach- noch Personenschäden bekannt.

Subaru-Rückruf 2020