Breite Backen für BRZ & GR86

Einmal einen Toyota GR86/Subaru BRZ in ultrabreit, bitte: Tuner Streethunter Designs aus den USA kredenzt den Zweisitzern ein Bodykit der Extraklasse. Alle Infos zum US-japanischen Eyecatcher!

Die machen Pandem & Co. echt Konkurrenz: Die Tuningschmiede Streethunter Designs aus den USA macht mit einem auffälligen Bodykit für den Subaru BRZ und Toyota GR86 auf sich aufmerksam. Das Umbaupaket – bestehend aus Splittern, Schwellern, Verbreiterungen und einem mächtigen Heckflügel – lässt Erinnerungen an die Pandem/Rocket Bunny-Boliden auf Basis des Vorgängermodells wach werden. Insgesamt rund 11.000 Euro kostet das Bodykit, die meisten Teile sind aber auch einzeln verfügbar (Stand: Dezember 2024).

Der Toyota GR86 von Streethunter Designs zeigt sich mit breiten Schultern

Mit rund 6.300 Euro stellt der Widebody finanziell den größten Posten des Umbaus dar und kann ausschließlich als Set bestellt werden. Darin inkludiert sind eine neu gestaltete Schürze sowie neue Kotflügel, die keine Aufsätze sind, sondern die Originalen ersetzen. Zusätzlich kommen Seitenschwellerverbreiterungen sowie eine erweiterte Heckschürze hinzu. Die geschlitzte Motorhaube aus Carbon kommt für 1258 Euro entweder mit einem Klarlack-Finish oder in Wagenfarbe lackiert an Bord, wobei die Lüftungsschlitze stets in Sichtcarbon gehalten werden.

Um das Heck weiter zu verfeinern, bietet Streethunter Designs gleich zwei Spoiler an, die sich zwar gegenseitig ergänzen, aber auch einzeln bestellbar sind. Die Spoilerlippe für den Kofferraumdeckel kostet 727 Euro und wird wie auch die Motorhaube wahlweise in Sichtcarbon oder in Wagenfarbe geliefert. Die Besonderheit hier: Der Spoiler wird nicht etwa verschraubt, sondern geklebt, was Einbohrungen in das Karosserieblech spart und auch die Demontage erleichtert. Wortwörtlich on top gibt es den riesigen Schwanenhals-Heckflügel, der direkt aus dem GT-Rennsport importiert sein könnte. Der in seiner Höhe und Winkel verstellbare Flügel ist ebenfalls aus Carbon gefertigt, macht sich auf dem Heckdeckel breit und rundet das Paket optisch ab. Mit knappen 2000 Euro Kaufpreis ist der Spoiler aber auch nicht gerade günstig. Wie bereits erwähnt können beide Spoiler-Optionen auch parallel montiert werden, ohne dass sie einander beeinträchtigen.