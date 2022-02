Straßenblockaden durch Klimaaktivist:innen stoßen nicht nur bei Autofahrenden auf Kritik. Grünen-Politiker:innen sehen die Proteste ebenfalls kritisch.

Nicht nur auf Straßen in Berlin, München und Hamburg gab es kein Durchkommen. In zahlreichen deutschen Städten blockier(t)en Klimaaktivist:innen derzeit immer wieder den Verkehr, um auf ihre Forderungen im Klimaschutz aufmerksam zu machen. Politiker:innen unterschiedlicher Parteien, darunter auch Grüne, äußerten sich kritisch gegenüber den Störaktionen. So verurteilt beispielsweise Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir die Straßenblockaden: Er sehe die Blockaden als Steilvorlage für "reaktionäre Kräfte", die gar keinen Klimaschutz wollen, bezeichnet sie als "kontraproduktiv" und ruft zur Besinnung auf. Zudem wäre es "total egal, wer was will, eine Demokratie lässt sich nicht erpressen", so Özdemir gegenüber der Tagesschau. Er nimmt dabei Bezug auf das Ultimatum, das Klimaaktivist:innen bei ihren Straßenblockaden gestellt haben. "Sie erwarten, dass wir komplexe Probleme mit einem Knopfdruck lösen. Das ist eine Vorstellung, die eigentlich vordemokratisch ist", sagt Özdemir außerdem in einem Interview im Deutschlandfunk. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Grünen verurteilen Straßenblockaden durch Klimaaktivist:innen