Jedes Jahr am 22. September findet der internationale autofreie Tag statt. 2020 beteiligt sich Berlin an der Aktion für eine autofreie Innenstadt und richtet insgesamt 24 temporäre Spielstraßen ein. Im Zuge der Europäischen Mobilitätswoche 2021 will auch in Leipzig einen autofreien Tag einrichten.

Immer häufiger wird hierzulande über das Thema der autofreien Innenstadt diskutiert: So hat etwa Erfurt den Verkehr in der Innenstadt seit 2014 konsequent auf Anwohner beschränkt. Auch in Zürich und Wien wurden bereits ganze Straßenzüge vom Autoverkehr befreit. In Hamburg soll der Jungfernstieg in der Innenstadt ab Oktober 2020 nur noch von Fahrrädern, Bussen, Taxis und Lieferwagen befahren werden dürfen. Und Wuppertal hat sich vorgenommen, die autofreie Innenstadt bis 2027 zu verwirklichen. Außerdem findet jedes Jahr am 22. September der internationale autofreie Tag statt, an dem zur Beschleunigung der Verkehrswende aufgerufen wird. 2020 beteiligt sich Berlin an der Aktion und sperrt in diesem Zuge 24 Straßenabschnitte in acht Bezirken von 14 bis 18 Uhr für den Autoverkehr und richtet hier temporäre Spielstraßen ein. Für die Organisation sind die Senatsverkehrsverwaltung, die jeweiligen Bezirke und darüber hinaus auch Initiativen wie das "Bündnis Temporäre Spielstraßen" verantwortlich. Die Senatsverwaltung unterstützt die Initiativen dabei mit "Spielstraßenboxen, die Utensilien wie Girlanden, Federballspiele und bunte Straßenkreide enthalten", so die Verwaltung. Darüber hinaus erhalten alle Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs am internationalen autofreien Tag Rabatte auf ihre Fahrscheine.

Autofreie Innenstadt: Berlin sperrt 24 Straßenabschnitte in acht Bezirken