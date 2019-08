Im Ecotest 2017 hat der deutsche Automobilclub ADAC die Stickoxid-Emissionen von Euro-6-Diesel nach Konzernen ausgewertet. Demnach sind die Importmarken Renault, Hyundai und Kia mit besonders hohen Werten aufgefallen, Peugeot und Citroën liegen im Mittelfeld.

Die Abgasreinigungen vieler moderner Dieselautos versagen im Praxistest. Zu diesem Schluss kommt der Ecotest 2017 des ADAC, der die Stickoxid-Emissionen (NOx) von 188 Euro-6-Dieselfahrzeuge nach Konzernen ausgewertet hat. Insbesondere die Importeure hätten ein "erhebliches Verbesserungspotenzial", bewertet der Automobilclub die Ergebnisse. Demzufolge ist der durchschnittliche Stickoxid-Ausstoß getesteter Dieselautos aus dem Renault-Konzern fast fünfmal so hoch wie bei BMW-Modellen. Als Extrembeispiel nennt der ADAC den Renault Grand Scénic 160 dCi. Der stieß im Test innerorts 240 Mal so viele Stickoxide aus wie ein BMW 520d (1674 Milligramm pro Kilometer). "Der ADAC EcoTest zeigt, dass so gut wie alle Hersteller ein massives Emissions-Problem bei ihren Dieselfahrzeugen haben. Wir sehen aber auch: Für die vornehme Zurückhaltung der Importeure nach dem ersten Dieselgipfel gibt es keinen Grund", ordnet Thomas Burkhardt, ADAC Vizepräsident für Technik, ein. "Im Gegenteil: Wenn Politik und Industrie Fahrverbote für Dieselfahrer tatsächlich verhindern möchten, muss die Politik jetzt alle Hersteller auf verbindliche Hardware-Nachrüstungen ihrer Autos verpflichten. Die angekündigten Software-Updates bringen mit Blick auf die Umweltbelastung zu wenig Wirkung." Damit bekräftigt Burkhardt eine Berechnung des Umweltbundesamts, der zufolge die Software-Anpassungen der Dieselautos die Stickoxid-Belastungen nicht ausreichend senkt (sechs Prozent).

ADAC-Ecotest 2017: Stickoxid-Emissionen Importmarken