Auch der zweite Felgenreiniger des Herstellers, der Sonax Xtreme Felgenreiniger Plus, zeigte in unserem Felgenreiniger-Test eine solide Leistung, brauchte aber etwas länger, um seine volle Wirkung zu entfalten.

Die Sonax-Felgenreiniger im Vergleichstest

Wer sich im aufwendigen Felgenreiniger-Vergleichstest der AUTO ZEITUNG die Note "Gut" und das Prädikat "Sehr empfehlenswert" verdient, muss eine blitzsaubere Leistung gezeigt haben. Das ist beim Sonax Felgen Beast der Fall. Der Vorzeige-Reiniger im Felgenpflege-Sortiment von Sonax punktete in unserem Vergleichstest vor allem bei der Reinigungsleistung als Kerndisziplin, erlaubte sich aber auch in den anderen Kategorien keine nennenswerten Schwächen. Als zweites Sonax-Produkt in unserem Test erhielt der Sonax Felgenreiniger Xtreme Plus die Note "Befriedigend". Der Dauerbrenner aus der "Xtreme"-Produktfamilie des Herstellers erzielte an unseren Testfelgen ebenfalls ein passables Ergebnis, brauchte dafür aber etwas länger.

Sehr empfehlenswert: Sonax Felgen Beast

Eine tierisch gute Reinigungsleistung zeigte in unserem Test das Felgen Beast von Sonax. Auf den Außenflächen unserer Stahl- und Alufelgen im Test (Pro und Contra zu Alu- und Stahlfelgen) holt das Premiumprodukt von Sonax jeweils die volle Punktzahl. Auch beim Beseitigen von hartnäckig eingebranntem Bremsabrieb auf der Innenseite biss sich das Sonax Felgen Beast am Ende nicht die Zähne aus, was man längst nicht über alle Reiniger in unserem großen Vergleichstest sagen kann (nach diesen Kriterien sind die Produkttests bei der AUTO ZEITUNG aufgebaut). Zudem ist der von uns mit der Note "Gut" bewertete Reiniger schonend zur Haut und zur Beschichtung der Felge. Das bestätigte auch der von uns standardmäßig durchgeführte pH-Wert-Test. Das Erreichen der optimalen Einwirkzeit signalisiert der Reiniger per farbigem Wirkindikator. Verständlich formulierte Warn -und Anwendungshinweise trugen ihren Teil zum guten Abschneiden des Produkts in unserem Test bei.



Affiliate Link Sehr empfehlenswert Sonax Felgen Beast Felgenreiniger 11.99 € 15.99 € -25% Amazon Zum Produkt Unsere Bewertung: Gut (78/100) Unsere Bewertung ★ ★ ★ ★ ★ 78 / 5 Vorteile Reinigungsleistung

Materialschonend

Zuverlässiger Wirkindikator Nachteile Leichte Probleme im Ventilbereich

Sonax Xtreme Felgenreiniger Plus braucht Zeit

Auch der Felgenreiniger Plus aus der Xtreme-Produktfamilie von Sonax zeigt als Wirkindikator eine Verfärbung des Reinigungsmittels an der Testfelge, um das Erreichen der Einwirkzeit zu signalisieren. Allerdings dauerte das im Falle der am stärksten verschmutzten Alufelge im Praxistest rund acht Minuten. Wer die nötige Geduld aufbringt, ist mit dem Sonax Xtreme Felgenreiniger Plus gut bedient. Etwas Zeit mitbringen muss man allerdings auch beim Reinigen von typischen Felgen-Problemzonen wie dem Ventilbereich. Mit etwas Nachwischen funktioniert es jedoch. Auf diese Weise verschwanden im Test auch weißliche Schlieren, die der Reiniger nach bewusstem Überschreiten der Einwirkzeit auf unserem Testblech hinterlassen hatte, letztlich problemlos.



Affiliate Link Sonax Xtreme Felgenreiniger Plus 500ml 14.99 € Amazon Zum Produkt Unsere Bewertung: Befriedigend (66/100) Unsere Bewertung ★ ★ ★ ★ ★ 66 / 5 Vorteile Reinigungsleistung

Zuverlässiger Wirkindikator Nachteile Starker Eigengeruch

Recht lange Einwirkzeit

So haben wir getestet

Foto: AUTO ZEITUNG

In unserem großen Vergleichstest von elf beliebten Felgenreinigern ging es in erster Linie um eine gute Reinigungsleistung. Hierzu mussten es die Reiniger im Test, darunter die beiden Sonax-Produkte, mit gleichmäßig von innen und außen eingeschmutzten Stahl- und Alufelgen aufnehmen, die wir zuvor systematisch entsprechend präpariert haben. Darüber hinaus spielten die Materialverträglichkeit der Reiniger auf Stahl- und Alufelgen sowie auf einem lackiertem Plastikstoßfänger und Karosserie-Testblechen eine Rolle. Um auf den vorderen Plätzen zu landen, bedurfte es zudem einer guten Dosierbarkeit und einer funktionierenden Kindersicherung. Warn- und Anwendungshinweise auf der Packung mussten verständlich sein. Zudem sollten die Produkte so umweltverträglich wie möglich sein.

Gute Alternative zu Sonax-Felgenreinigern: Liqui Moly Felgenreiniger Spezial

Die meisten der genannten Punkte erfüllt auch der Liqui Moly Felgenreiniger Spezial, ohne dabei bei einem Literpreis um die 20 Euro über Gebühr viel Geld ausgeben müsste. Er ist ebenfalls pH-neutral und damit hautschonend. Beim Reinigen der Testfelgen – egal, ob aus Stahl oder Alu – leistet er sich keine gravierenden Schwächen. Der Liqui Moly Felgenreiniger Spezial ging daher als Preis-Leistungs-Sieger aus unserem Vergleichstest hervor. Allerdings hat er einen recht intensiven Eigengeruch, der auch über die Einwirkzeit hinaus sehr präsent ist.



Affiliate Link Preis-Leistungs-Sieger Liqui Moly Felgenreiniger Spezial 11.18 € 15.89 € -30% Amazon Zum Produkt Unsere Bewertung: Befriedigend (72/100) Unsere Bewertung ★ ★ ★ ★ ★ 72 / 5 Vorteile Zuverlässiger Wirkindikator

Material- und hautschonend Nachteile Lange Einwirkzeit nötig

Das bei der Anwendung von Felgenreinigern beachten

Um das bestmögliche Reinigungsergebnis zu erzielen, sollte man unbedingt die Hinweise zur Einwirkzeit des jeweiligen Produkts befolgen. Gegebenenfalls gibt die Verfärbung des Wirkindikators, sofern vorhanden, das "Go" zum Abspülen. In der Praxis kann es dennoch Fälle geben, bei denen es nicht ausreicht, das Reinigungsmittel lediglich aufzusprühen und einwirken zu lassen. Dann ist es hilfreich, zu einem Autoschwamm oder zu einer speziellen Felgenreinigungsbürste zu greifen, um damit auch in Problemzonen wie dem Ventilbereich nachzuhelfen.



Wichtig: Auf gar keinen Fall sollte man Felgenreiniger auf heiße Autoteile wie Bremsen sprühen. Hier droht Brand- und Explosionsgefahr, sowie bleibende Schäden an sicherheitsrelevanten Autoteilen wie den Bremsen und Bremsschläuchen (so sind Bremsen aufgebaut und diese Bauarten gibt es). Und auch wenn es nicht immer so deutlich auf der Verpackung steht: Felgenreiniger ist giftig und oft auch ätzend. In den Händen von Kindern hat er daher grundsätzlich nichts verloren.