Auch gebrauchte Smart Fortwo bringen die Botschaft mit: Weniger ist mehr. Und mit dieser Nachricht startete der Fortwo vor fast zwanzig Jahren auch in den Markt. Er unterstrich als eines der ersten Autos in der Praxis, dass ein wörtlich genommener Mini in der Stadt das adäquatere Auto sein kann. Bei einer Fahrzeuglänge von 2,50 Metern passen gebrauchte Smart Fortwo quer in kleine Parklücken. Doch war der Fortwo ein technisch anfälliges Autos, was sich mit der zweiten Baureihe änderte. "Besonders die zweite Fortwo-Generation macht sich groß beim TÜV", bilanziert der "TÜV Report 2016". Allerdings werde es ab der vierten Kfz-Hauptuntersuchung (HU), also ab einem Fahrzeugalter von neun Jahren, kritisch. Gummilager gebrauchter Smart Fortwo seien dann oft ausgeschlagen, Stoßdämpfer verschlissen und Federn gebrochen. Auch Defekte an den Stellmotoren der Leuchtweitenregulierung kommen häufig vor, genau wie Ölverlust an Motor und Getriebe. Vorbildlich bis ins hohe Alter bei Smart Fortwo als Gebrauchtwagen: die Bremsen. Eine insgesamt positive Bilanz zieht auch der ADAC mit Blick auf die Pannenstatistik gebrauchter Smart Fortwo. Bis zum Baujahr 2008 treten Defekte an der Wegfahrsperre demnach häufig auf, auch defekte Lichtmaschinen (bis 2008) und kaputte Anlasser (bis 2009) relativieren das Abschneiden.

Smart Fortwo als Gebrauchtwagen

Doch für gebrauchte Smart Fortwo ab Baujahr 2010, für das der Club nur wenige Mängel dokumentiert, ging es aufwärts. Im Jahr 1998 rollte die erste Generation des Smart Fortwo zu den Händlern – und fand aufgrund seines Konzepts als zweisitziger City-Flo viel Beachtung. Bis 2007 wurde Nummer eins gefertigt, die zweite Generation wurde bis 2014 produziert. Sie wuchs um 20 Zentimeter auf 2,70 Meter und mit dem verlängerten Radstand verbesserten sich auch die Fahreigenschaften: Der Smart nickte weniger beim Anfahren und bei Lastwechseln. Die Diesel, im aktuellen Smart nicht mehr im Angebot, erhielten erst ab 2009 einen Rußpartikelfilter serienmäßig. Facelifts gab es für den Smart Fortwo zweiter Generation 2010 und 2012. Das Motorenangebot beschränkt sich bei gebrauchten Smart Fortwo erster Baureihe auf kleinvolumige Dreizylinder mit einer Leistungsspanne von 41 PS bis 75 PS. Die zweite Generation bezieht ihre Kraft aus einem etwas größeren Hubraum (ein Liter), doch die Palette der Motoren schrumpfte von acht auf sieben Varianten. Die Benziner kommen auf 61 PS bis 102 PS. Die Diesel geben 45 PS bis 54 PS ab. Zudem wurde von der Zweitauflage gebrauchter Smart Fortwo ein Elektromodell mit 75 PS und 82 PS gebaut.

Gebrauchter Fortwo ab 2010 eine Empfehlung

Anders als der Selbstzünder wird dieses Antriebskonzept bei der aktuellen Generation wieder aufgegriffen. Die 2014 eingeführte Neuauflage hat die Preise der Gebrauchten gedrückt. So wird ein gebrauchter Smart Fortwo Coupé Pulse mit 84 PS von 2012 laut Schwacke-Liste für durchschnittlich 6000 Euro gehandelt – bei einer Laufleistung von rund 46.500 Kilometern. Ein ähnlich alter Diesel wie der Fortwo cdi Coupé pure dpf mit 54 PS kostet 6250 Euro (54.000 Kilometer). Teurer sind die Stoffdachvarianten: Schwacke nennt für den Fortwo cabrio softtouch edition 10 mit 84 PS vom Fertigungsjahr 2008 einen Richtwert von 7000 Euro (82.500 Kilometer).

