Skoda zeigt Epiq Showcar auf der IAA 2025

Mit dem Epiq Showcar gibt Skoda im Rahmen der IAA 2025 erneut einen konkreten Ausblick auf ein neues vollelektrisches City-SUV – zuletzt hatte die Marke 2024 eine entsprechende Studie gezeigt. Der Crossover misst 4,1 m in der Länge und fällt durch seine puristische Linienführung und einen betont robusten Auftritt auf. Das Interieur verfolgt funktionale Lösungen mit zahlreichen Stauraumoptionen, klassischen Bedientasten und digitalen Schnittstellen – erkennbar ist hier Skodas bekannte Ausrichtung auf Alltagstauglichkeit.

Der Skoda Elroq (2024) im Fahrbericht (Video):

425 km Reichweite & 475 l Kofferraumvolumen

Bei den technischen Daten bleibt Skoda ebenfalls praktisch orientiert: Bis zu fünf Personen finden Platz, das Kofferraumvolumen soll stattliche 475 l betragen. Die Reichweite gibt der Hersteller mit bis zu 425 km an – Werte, die nicht nur den urbanen Alltag, sondern auch längere Touren ermöglichen würden. Der Einstiegspreis des Serienmodells soll laut Skoda in den meisten Märkten auf dem Niveau des Verbrenner-Pendants Kamiq (rund 26.000 Euro; Stand: September 2025) liegen, was den Epiq zum bislang günstigsten Elektroauto der Marke machen könnte.

Produziert wird der Skoda Epiq künftig zusammen mit weiteren Konzernmodellen im spanischen VW-Werk Navarra. Die Markteinführung ist für Mitte 2026 geplant. Weitere Bilder und detailliertere Informationen zum Skoda Epiq gibt es hier!