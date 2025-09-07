Muscle-Car-Fans aufgepasst: Shelby bringt für das Modelljahr 2026 den neuen Super Snake-R an den Start. Eine stärkere Version des legendären Mustang. Die auf wenige Exemplare limitierte Version hebt Optik und Technik auf ein anderes Level!

Viele Carbonelemente wie beispielsweise der Heckdiffusor sorgen für den Rennwagen-Look. Aber auch eine Gewichtsreduktion und eine verbesserte Aerodynamik.

Mehr Power dank 5-l-V8-Kompressor

Als passenden Konkurrenten zu Chevrolets Track-Corvettes bringt Shelby nun den Super Snake-R raus. Im Herzen des aufgemotzten Mustangs arbeitet ein Fünf-l-V8 mit Drei-l-Kompressor. Dank umfassender Tuningmaßnahmen erstarkt dieser auf beeindruckende 850 PS (625 kW). Die Basis dafür bildet der Mustang Dark Horse, der selbst schon rennstreckentauglich aus der Fabrik rollt. Die Leistungssteigerung macht den Shelby Super Snake-R zu einem der stärksten Muscle Cars auf dem Markt. Für die Kraftübertragung sorgt wahlweise eine Sechs-Gang-Tremec-Handschaltung oder ein Zehn-Gang-Automatikgetriebe. In beiden Fällen wird die Power zielgerichtet auf die Hinterräder verteilt.

Aggressives Design und Aerodynamik im Fokus

Optisch setzt der Super Snake-R auf einen aggressiven Look mit breiterem Karosserie-Kit, markanten Lufteinlässen und auffälligen Heckflügel. Viele Carbon-Elemente (Hier geht es zu den Eigenschaften von Carbon) runden das rennwagenartige Design ab. Diese Features sorgen nicht nur für eine imposante Erscheinung, sondern sollen die Aerodynamik verbessern und den Abtrieb bei hohen Geschwindigkeiten erhöhen. Spezielle Magnesiumfelgen umhüllt von breiten Performancegummis und eine hochleistungsfähige Bremse runden das Performance-Paket ab.

Fahrwerk und Handling auf Rennsportniveau

Um die geballte Kraft kontrolliert auf die Straße zu bringen, wurde dem Super Snake-R ein verstellbares Gewindefahrwerk spendiert. Das soll Performance auf der Rennstrecke oder der Landstraße gewährleisten. Die Rücksitze wurden im Sinne des Leichtbaus ausgebaut und ein Überrollkäfig wurde eingesetzt.

Exklusivität und limitierte Stückzahl für den Shelby

Shelby wird den Super Snake-R nur in streng limitierter Stückzahl anbieten – ein Garant dafür, dass er schnell zum begehrten Sammlerstück avanciert. Mit brutaler Leistung, edler Verarbeitung und modernster Technik setzt er neue Maßstäbe im Segment der Hochleistungs-Muscle-Cars. Der Preis startet bei 224.995 US-Dollar. Immerhin ist der Basis-Mustang Dark Horse im Preis inbegriffen. Dazu gibt es eine dreijährige beziehungsweise 36.000-Meilen-Garantie. Von Jarno Schwarze