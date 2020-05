Die wechselvolle Geschichte von Seat begann mit der Gründung der Marke spanischer Herkunft am 9. Mai 1950. Es folgten Jahre der Lizenz-Fertigung von Fiat-Modellen, aber auch Eigenentwicklungen und schließlich die Beteiligung durch VW ab 1982. Nun feiert Seat den 70. Geburtstag.

70 Jahre Seat – vom spanischen Lizenznehmer hat sich die Marke erfolgreich zum Hersteller im VW-Konzern gemausert. Und das ist die Geschichte: In den 50er-Jahren wuchs auch auf der spanischen Halbinsel der Wunsch nach mehr Mobilität. Autos gab es damals nur für eine kleine Oberschicht. Das waren zumeist Fahrzeuge der spanischen Hersteller Pegaso und Hispano-Suiza. Importfahrzeuge aus Europa und den USA waren ausschließlich gut betuchten Bürgern vorbehalten – hohe Importsteuern, Zölle und komplizierte Einfuhrbedingungen erschwerten den Kauf ausländischer Modelle erheblich. Mit der Gründung der Sociedad Espanola de Automoviles de Turismo S.A., kurz Seat, wollte die damalige Franco-Regierung an die Entwicklung im übrigen Europa anschließen und auch Spanien zum Autoland machen. Anfangs klammerte sich das spanische Staatsunternehmen dabei noch an Lizenzverträge mit Fiat. Am 13. November 1953 rollte dann der erste Seat aus dem neu errichteten Werk in Barcelonas Industriepark "Zona Franca". Dabei handelte es sich um einen Seat 1400, der fast komplett aus Teilen des Fiat 1400 bestand. Die viertürige Stufenheck-Limousine war 4,30 Meter lang und besaß einen 1,4-Liter-Benzinmotor mit 44 PS. Das Auto mit rundlicher Karosserie wurde 1955 durch den deutlich repräsentativeren Seat 1400 C ersetzt. Er spiegelte mit scharf gezeichneten Karosserielinien und viel Chrom-Zierrat den damaligen Zeitgeist wieder. Doch wirklich große Stückzahlen erreichte das spanische Unternehmen erst mit dem 1957 eingeführten Seat 600. Dieser zweitürige Kleinwagen entsprach dem Fiat 600 und wurde wie dieser von einen Vierzylinder Heckmotor mit anfangs 21,5 PS angetrieben. Tempo 100 erreichten jedoch erst die Autos ab Baujahr 1959 mit dem überarbeiteten Motor (28,5 PS). Der kleine 600er war für viele Spanier erschwinglich und deshalb auf der iberischen Halbinsel ähnlich beliebt wie damals hierzulande der VW Käfer. Vom Seat 600 wurden in acht Produktionsjahren immerhin 800.000 Exemplare gebaut. Mehr zum Thema: 2019 ist zweites Rekordjahr für Seat in Folge

