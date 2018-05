Das Logo prangt in Kupfer auf dem Kühlergrill mit Wabenstruktur, am Heck und an den Alufelgen, zugleich als Schriftzug in mattem Aluminium unten in der Frontstoßstange.

Der Cupra Ateca (2018) macht den Auftakt der von Seat neu gegründeten Performance-Marke. Mit 300 PS und Allradantrieb setzt sich das Kompakt-SUV auch gleich mit an die Spitze seiner Klasse. Die Informationen zu Preis und Motor!

Nein, bei Cupra Ateca (2018) fehlt nicht das "Seat" im Namen. Vielmehr ist das sportliche Kompakt-SUV der erste Vertreter der neuen Tochtermarke, unter deren Label künftig die besonders starken Seat-Modelle verkauft werden sollen. Cupra, kurz für "Cup Racer", ist seit kurzem also ein eigenständiges Unternehmen, das über 260 Seat-Händlern in Europa seine Autos an den Kunden bringen möchte. Bei 300 PS Leistung aus dem vom Leon Cupra bekannten, zwei Liter großen Vierzylinder-TSI bei serienmäßigem Allradantrieb 4Drive und Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe ist der Start verheißungsvoll. Von null auf Landstraßentempo in deutlich unter sechs Sekunden und fast 250 km/h Höchstgeschwindigkeit sprechen ihr Übriges. Kein Wunder, dass der Cupra Ateca (2018) mit der neuen Symbolik, die an indianische Stammeszeichen erinnern soll, nicht geizt. Das Logo prangt in Kupfer auf dem Kühlergrill mit Wabenstruktur, am Heck und an den Alufelgen, zugleich als Schriftzug in mattem Aluminium unten in der Frontstoßstange. Allerlei Anbauteile, darunter die Dachreling, die Außenspiegel oder die Front- und Heckdiffusoren, sind in glänzendem Schwarz abgesetzt. Hinter den 19-Zoll-Alufelgen in Rautenform rotiert eine Bremsanlage mit schwarzen Bremssätteln, optional in der Größe 18 Zoll und von Brembo. Vier Auspuffrohre und sechs düstere bis knallige Farben runden den sportlichen Ateca von außen ab. Mehr zum Thema: Alle Neuheiten auf dem Genfer Autosalon 2018

Cupra auf dem Genfer Autosalon 2018 im Video:

Preis: Cupra Ateca (2018) voraussichtlich ab 39.000 Euro