close
Schön, dass du auf unserer Seite bist! Wir wollen dir auch weiterhin beste Unterhaltung und tollen Service bieten.
Danke, dass du uns dabei unterstützt. Dafür musst du nur für www.autozeitung.de deinen Ad-Blocker deaktivieren.
Geht auch ganz einfach:
Schon fertig!

Sea Lion Amphibienfahrzeug: Über 290 km/h schnell

Lukas Bädorf Redakteur

Dem Sea Lion macht keiner etwas vor: Mit bis zu 290 km/h Topspeed auf dem Land und mit Mazda-Wankelmotor aus dem RX-7 mutiert dieses Amphibienfahrzeug zur surrealen Erscheinung – zu Wasser und zu Land!

Hinweise zu den Affiliate-Links
Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.
Blick von schräg vorne auf das Sea Lion Amphibienfahrzeug.
Sea Lion Amphibienfahrzeug

Der Sea Lion gilt als der Schnellste seiner Art: bis zu 290 km/h soll das Amphibienfahrzeug zu Land fahren.

Foto: Mecum Auctions
Blick von schräg vorne auf das Sea Lion Amphibienfahrzeug.
Sea Lion Amphibienfahrzeug

Im Wasser sind es immerhin 97 km/h. Beide Rekorde wurden aber nie offiziell bestätigt oder eingetragen.

Foto: Mecum Auctions
Blick auf das Vorderrad des Sea Lion Amphibienfahrzeugs.
Sea Lion Amphibienfahrzeug

Marc Witt ist der Erbauer des Sea Lion. Über sechs Jahre hat er in die Entwicklung sowie in den Bau der Karosserie gesteckt, die er von Grund auf eigens konzipierte.

Foto: Mecum Auctions
Blick in den Innenraum des Sea Lion Amphibienfahrzeugs.
Sea Lion Amphibienfahrzeug

Skurril: Der Einstieg erfolgt über eine Luke im Dach.

Foto: Mecum Auctions

Amphibienfahrzeuge sind schon seit jeher eine Nischenerscheinung im automobilen Sektor. Eines der bekanntesten Amphibienfahrzeuge, das Amphicar 770 kam während seiner Bauzeit lediglich auf eine Stückzahl von 3878. Dementsprechend wenig Beachtung erhält diese Gattung – völlig zu Unrecht, wie der Sea Lion zeigt. Dieses superflache Amphibienfahrzeug dürfte nur den wenigsten ein Begriff sein, obwohl es seit 2012 das schnellste Amphibienfahrzeug auf dem Land sein soll – allerdings nur inoffiziell.
Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Mazda MX-5 (2024) im Fahrbericht (Video):

 
 

Sea Lion Amphibienfahrzeug mit Mazda-Wankelmotor

Über sechs Jahre hat es gedauert, bis der Traum des Erbauers Marc Witt vom eigenen Amphibienfahrzeug Wirklichkeit wurde. Wobei, "Amphibien-Supersportler" trifft es dabei wohl eher. Unter der Haube waltet ein 13B-Wankelmotor aus dem Mazda RX-7, der dem Sea Lion kompressoraufgeladen bis zu 300 PS (221 kW) beschert. Und mit Unterstützung der stromlinienförmigen Karosserie legte der Sea Lion 2012 eine Spitzengeschwindigkeit von 290 km/h an den Tag. Damit wird der Multifunktionsrenner sogar gestandenen Sportwagen gefährlich und hält einen inoffiziellen Weltrekord.

Cooles Tuning-Zubehör sowie von der AUTO ZEITUNG getestete und empfohlene Produkte:

Testsieger
Amazon
TUGA Alu-Teufel Spezial Felgenreiniger, 1000 ml
14.90 €
15.99 €
Zum Produkt
Sehr empfehlenswert
Amazon
Carlinkit 5.0 2air Wireless Apple Carplay & Android Auto Adapter
49.99 €
75.99 €
-34%
Zum Produkt
Testsieger
Amazon
DR. WACK - A1 Polster-/Alcantara Reiniger Pro
12.99 €
15.99 €
-19%
Zum Produkt
Sehr empfehlenswert
Amazon
Osram Night Breaker H7-LED
88.00 €
92.23 €
Zum Produkt
Testsieger
Amazon
Samfolk Keyless-Go-Schutz
20.18 €
36.99 €
-45%
Zum Produkt
Amazon
LIQUI MOLY Chromglanzcreme, 250 ml
9.35 €
11.49 €
-19%
Zum Produkt
Amazon
Foliatec Spray Film (Sprühfolie) - schwarz matt, 400ml
19.99 €
24.95 €
-20%
Zum Produkt
Testsieger
Amazon
Dino Kraftpaket Exzenter Poliermaschine
72.99 €
77.80 €
Zum Produkt
Testsieger
Amazon
Needit Park Lite SOLAR elektronische Parkscheibe
39.33 €
Zum Produkt
Sehr empfehlenswert
LAMAX T10 Dashcam
Otto
LAMAX T10 Dashcam
139.99 €
Zum Produkt

Die Karosserie und das Chassis sind das Ergebnis von jahrelanger Handarbeit. Der Sportler baut auf einem geschweißten Monocoque auf, während die aerodynamische Karosserie aus CNC-gefrästen Teilen besteht. Die vordere Schürze lässt sich verstellen, sodass sie entweder aerodynamisch günstig bodennah liegt oder nach oben ragt, um Wasser unter dem Bug wegzuleiten. Noch skurriler ist der Einstieg ins Cockpit, der über eine kreisrunde Luke auf dem Dach des sportlichen Amphibienfahrzeugs erfolgt.

Auch interessant:

 

Die Sea Lion-Rekorde wurden nie anerkannt

Eigentlich sollte der Sea Lion sowohl zu Land als auch zu Wasser das schnellste Amphibienfahrzeug sein. Doch die Rekorde wurden nie offiziell bestätigt. Die 290 km/h auf dem Land gelten allerdings als glaubwürdig. Zumindest insofern, als dass sie selbst unter Berücksichtigung von Messabweichungen deutlich schneller als die 204 km/h des nächst schnellsten Konkurrenten WaterCar Python sein würden. Anders sieht es beim Topspeed zu Wasser aus. Denn während die Geschwindigkeit des Python mit 97 km/h als bestätigter Wert in das Guinness-Buch der Rekorde einging, wurde die Wasser-Fahrleistung des Sea Lion – der ebenfalls bis zu 97 km/h schnell schwimmen soll – nie von unabhängigen Organisationen gemessen oder bestätigt.

Der Sea Lion war und ist ein Einzelstück, umso brisanter ist es nun, dass das Über-Amphibienfahrzeug zum Verkauf steht. Über das Portal Mecum Auctions soll der Multifunktionssportler im September 2025 unter den Hammer kommen. Eine Straßenzulassung hat der Bolide nicht.

Tags:
Gewinnspiel Caravan Salon 2022
Caravan Salon-Tickets gewinnen
Fünfmal zwei Eintrittskarten
Produkttipp Mädchen auf der Rücksitzbank eines Autos beim Bedienen eines Tablets in einer Tablet-Halterung, fotografiert von hinten mit Blick auf Mädchen und Person am Steuer.
AUTO ZEITUNG empfiehlt:
Tablethalter
AUTO ZEITUNG Gewinnspiele
AUTO ZEITUNG-Gewinnspiele
Mitmachen und gewinnen
Copyright 2025 autozeitung.de. All rights reserved.