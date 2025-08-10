Dem Sea Lion macht keiner etwas vor: Mit bis zu 290 km/h Topspeed auf dem Land und mit Mazda-Wankelmotor aus dem RX-7 mutiert dieses Amphibienfahrzeug zur surrealen Erscheinung – zu Wasser und zu Land!

Marc Witt ist der Erbauer des Sea Lion. Über sechs Jahre hat er in die Entwicklung sowie in den Bau der Karosserie gesteckt, die er von Grund auf eigens konzipierte.

Amphibienfahrzeuge sind schon seit jeher eine Nischenerscheinung im automobilen Sektor. Eines der bekanntesten Amphibienfahrzeuge, das Amphicar 770 kam während seiner Bauzeit lediglich auf eine Stückzahl von 3878. Dementsprechend wenig Beachtung erhält diese Gattung – völlig zu Unrecht, wie der Sea Lion zeigt. Dieses superflache Amphibienfahrzeug dürfte nur den wenigsten ein Begriff sein, obwohl es seit 2012 das schnellste Amphibienfahrzeug auf dem Land sein soll – allerdings nur inoffiziell.

Sea Lion Amphibienfahrzeug mit Mazda-Wankelmotor

Über sechs Jahre hat es gedauert, bis der Traum des Erbauers Marc Witt vom eigenen Amphibienfahrzeug Wirklichkeit wurde. Wobei, "Amphibien-Supersportler" trifft es dabei wohl eher. Unter der Haube waltet ein 13B-Wankelmotor aus dem Mazda RX-7, der dem Sea Lion kompressoraufgeladen bis zu 300 PS (221 kW) beschert. Und mit Unterstützung der stromlinienförmigen Karosserie legte der Sea Lion 2012 eine Spitzengeschwindigkeit von 290 km/h an den Tag. Damit wird der Multifunktionsrenner sogar gestandenen Sportwagen gefährlich und hält einen inoffiziellen Weltrekord.

Die Karosserie und das Chassis sind das Ergebnis von jahrelanger Handarbeit. Der Sportler baut auf einem geschweißten Monocoque auf, während die aerodynamische Karosserie aus CNC-gefrästen Teilen besteht. Die vordere Schürze lässt sich verstellen, sodass sie entweder aerodynamisch günstig bodennah liegt oder nach oben ragt, um Wasser unter dem Bug wegzuleiten. Noch skurriler ist der Einstieg ins Cockpit, der über eine kreisrunde Luke auf dem Dach des sportlichen Amphibienfahrzeugs erfolgt.

Die Sea Lion-Rekorde wurden nie anerkannt

Eigentlich sollte der Sea Lion sowohl zu Land als auch zu Wasser das schnellste Amphibienfahrzeug sein. Doch die Rekorde wurden nie offiziell bestätigt. Die 290 km/h auf dem Land gelten allerdings als glaubwürdig. Zumindest insofern, als dass sie selbst unter Berücksichtigung von Messabweichungen deutlich schneller als die 204 km/h des nächst schnellsten Konkurrenten WaterCar Python sein würden. Anders sieht es beim Topspeed zu Wasser aus. Denn während die Geschwindigkeit des Python mit 97 km/h als bestätigter Wert in das Guinness-Buch der Rekorde einging, wurde die Wasser-Fahrleistung des Sea Lion – der ebenfalls bis zu 97 km/h schnell schwimmen soll – nie von unabhängigen Organisationen gemessen oder bestätigt.

Der Sea Lion war und ist ein Einzelstück, umso brisanter ist es nun, dass das Über-Amphibienfahrzeug zum Verkauf steht. Über das Portal Mecum Auctions soll der Multifunktionssportler im September 2025 unter den Hammer kommen. Eine Straßenzulassung hat der Bolide nicht.