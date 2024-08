Hypersport-Evolution im Nevera R

Mit dem Rimac Nevera R schickt die kroatische Sportwagenschmiede ein neues, radikaleres Mitglied der Nevera-Familie ins Rennen. Rimac trimmt seinen GT zum reinrassigen Hypersportwagen. Dank einer überarbeiteten Aerodynamik und einer weiterentwickelten Version des Rimac-Allrad-Torque-Vectoring (R-AWTV), das ein klassisches ESP ersetzt und gleichzeitig die stufenlose Anpassung des an jedes Rad gelieferten Drehmoments ermöglicht, verspricht der R noch schärfere Kurvenfahrten. Mit satten 2136 PS, gespeist aus vier Elektromotoren und befeuert von der nächsten Generation des 108 kWh großen Batteriepakets, sprintet der Nevera R in nur 1,81 s auf 100 km/h, katapultiert sich in nur 8,66 s auf 300 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von schwindelerregenden 412 km/h

Der große feststehende Heckflügel und das aggressivere Aerodynamikpaket erhöhen den Abtrieb um 15 Prozent, während neue Michaelin Cup 2-Pneus für zusätzlichen Grip beim Kurvenräubern sorgen sollen. Trotz des klaren Fokus' auf Fahrdynamik will sich der Rimac Nevera R Teile seiner ursprünglichen GT-Gene beibehalten. Ob die perfekte Symbiose aus brachialer Performance und Grand-Tourer-Qualitäten im auf 40 Exemplare limitierten Hypersportwagen gelingen kann, zeigt AUTO ZEITUNG-Redakteurin Leslie Schraut beim ersten Aufeinandertreffen im Video!

