In Brasilien bietet Renault den Dacia Sandero als R.S.-Modell an.

Mit sportlicher Ausstattung und einem 150 PS starken 2,0-Liter-Vierzylinder rast der Renault Sandero R.S. (2019) geradewegs in die Herzen schmaler Geldbeutel. Die Sache hat nur einen Haken!

Fans von leistungsstarken Kleinwagen dürften in diesen Tagen neidisch Richtung Südamerika blicken: Denn in Brasilien bietet Renault den Dacia Sandero als R.S.-Modell mit 150 PS starkem Motor und sportlicher Ausstattung an. Der Renault Sandero R.S. (2019) trägt nicht nur den Rhombus im Kühlergrill, sondern gleicht auch in der Rückansicht eher einem Renault als einem Dacia-Modell. Vor allem die Rückleuchten erinnern stark an die des Mégane. Außerdem fährt der Mini-Sportler mit roten Bremssätteln, Doppelrohr-Auspuff und hinten wie vorne sportlicher designten Schürzen vor. 17 Zoll große Felgen mit Michelin-Reifen komplettieren den überraschend starken Sandero-Auftritt. Mehr zum Thema: Renault Deutschland-Chef Uwe Hochgeschurtz im Interview

Renault Sandero R.S. 2.0 Racing Spirit (2017) im Video:

Motor & Ausstattung des Renault Sandero R.S. (2019)