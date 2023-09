Frei nach dem Motto "How hard can it be?", also "Wie schwierig kann es schon sein?" starteten Richard Hammond und James May im Rahmen einer Top Gear-Challenge ein Projekt, das es bis dahin so noch nie gab. Ein Auto sollte wie ein Space Shuttle in den Weltraum fliegen und wieder heil zurück auf der Erde landen. Das mehr oder weniger geeignete Fahrzeug? Ein Reliant Robin. Das irrwitzige Gefährt mit drei Rädern war schon als Auto kaum zu gebrauchen, kippte es doch sehr leicht um, wenn man eine Kurve zu unvorsichtig nahm. Ob es als Flugobjekt mehr taugt? Das Video unten zeigt die legendäre Top Gear-Aktion, bei der aus einem Reliant Robin die größte Rakete wurde, die zu der Zeit in Europa jemals von einer privaten Organisation gestartet wurde. Im Video oben zeigt Social Media Redakteurin Leslie Schraut den futuristischen Opel Experimental. Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Reliant Robin als Top Gear-Space Shuttle im Video: