Eine Million und ein Dach weniger

Mit dem originalen 4,0-l-V8 leistet das Cabrio 585 PS plus 20 PS E-Leistung (430 kW plus 15 kW).

Eine der ersten Interessent:innen soll ein Topmodel gewesen sein, das einen leichteren Einstieg zur Rückbank suchte – also bekam das C 63 Cabrio Suicide-Türen.

Bis auf den Cabrio-Umbau ist der Wagen nah am G 63-Original.

Die Dachlinie erinnert an die des Mercedes G 500 Cabriolet.

Wer im Stuttgarter oder Affalterbacher Portfolio eine offene G-Klasse vermisst, könnte bei der edlen Tuning-Schmiede Refined Marques fündig werden. Diese bietet den bärenstarken Mercedes-AMG G 63 als exklusiven Cabrio-Umbau an. Der Haken: Stückzahl und Preis.

Mit einem Grundpreis von 189.329 Euro (Stand: August 2024) ist der Mercedes-AMG G 63 etwas für Student:innen oder Geringverdienende? Dann gut, dass es die Refined Marques-Version der G-Klasse gibt! Die setzt dem Ganzen mit einer Stückzahl von 20 Exemplaren und einem Preis von umgerechnet 1,2 Mio. Euro die Krone auf. Der Vorteil: Wenn man im Sommer zum Golfen oder Richtung Yachthafen fährt, kann man einfach das Verdeck öffnen und die Tolle im Fahrtwind wehen lassen. Und Fahrtwind macht der Spezial-Benz auch ohne Performance-Tuning genug, denn der hybridisierte 4,0-l-V8 leistet wie im Serienpendant 585 PS plus 20 PS E-Leistung (430 kW plus 15 kW) und drückt 850 Nm an alle vier Räder.

Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Mercedes G 580 EQ (2024) im Fahrbericht (Video):

Refined Marques G 63 Cabriolet: Tuning

Doch kommen wir zu des Pudels Kern: der Refined Marques entfernte den Heckaufbau des G 63, um ihn zum Cabrio zu machen. Ähnlich wie bei den eingestellten Serien-G-Cabrios fällt das Heck recht weit vorn bereits steil ab, um hinten das Faltdach zu verstauen. Zudem wurden die regulären Hecktüren durch Suicide-Türen ersetzt, die in entgegengesetzter Richtung öffnen. Laut Refined Marques sei eine der ersten Interessentinnen des exotischen Tunings ein amerikanisches Topmodel gewesen, das gegenüber dem bisherigen G-Cabrio einen leichteren Einstieg in die zweite Sitzreihe suchte. Durch den neuen Aufbau ist der Türausschnitt jedoch sichtbar kleiner als beim Mercedes-AMG G 63 von der Stange.

Auch interessant:

Neben der veränderten Karosserie nimmt sich Refined Marques für das G 63 Cabrio auch nach individuellen Wünschen das Faltdach und das Interieur vor. So sind bei der abgelichteten hellblauen Variante Innenraum und Dach in abgestimmtem Dunkelrot gehalten, weiße Ziernähte runden den Auftritt ab. Schlechte Nachrichten für Edel-Tuning-Fans, die das nötige Kleingeld unterm Bett gehortet haben und sich bereits ihren eigenen Look zusammenträumen: Angeblich sind die 20 Refined Marques G 63 Cabriolet bereits verkauft. Und wenn sich einer im Gebrauchtwagen-Portal des Vertrauens finden sollte, dann vermutlich nicht mehr für den originalen Kampfpreis.