Was aber keinen Rückschluss auf die Größe zulässt, schließlich soll der Range Rover Velar (2017) gegen X6, GLE Coupé und Co. antreten.

Mit einem besonders dynamischen Design tritt der Range Rover Velar seit 2017 an. Im Crashtest des Euro NCAP holt sich der Velar die Bestnote. Ende 2018 gibt es ein Motoren-Update!

Der Range Rover Velar schließt seit 2017 die Lücke zwischen dem Evoque und dem Sport. Der Velar tritt in erster Linie gegen X6, GLE Coupé und Co. an. Die Bilder zeigen das typisch cleane Range-Rover-Design in Kombination mit einem Coupé-artig abfallendem Dach. Das avantgardistische Karosseriedesign der neuen vierten Range Rover-Baureihe wird zudem essenziell von modernen Technologien geprägt. Ein Beispiel sind hier etwa die Voll-LED-Scheinwerfer des Velar – die schmalsten, die Land Rover jemals in ein Serienmodell integriert haben soll. Zum reduktiven Charakter des Designs sollen außerdem die herausfahrbaren Türgriffe beitragen. Sie senken zudem den Luftwiderstandsbeiwert der Velar-Karosserie auf cw = 0,32. Damit ist der Neuling das aerodynamisch effizienteste Modell der langen Land Rover-Geschichte. Dafür werden die Kopffreiheit im Fond und das Kofferraumvolumen ein wenig unter den knackigeren Formen des Velar leiden, doch dürfte vielen Kunden der extravagante Auftritt und das Abheben aus der immer größer werdenden Masse von Geländewagen wichtiger sein als ein maximaler Nutzwert – und gutes Design war schon immer ein Grund, im Zweifel auch etwas tiefer in die Tasche zu greifen. Der Range Rover Velar basiert auf der IQ-Plattform, auf der beispiesweise auch der F-Pace von der Schwestermarke Jaguar aufbaut. Mehr zum Thema: Das ist der Range Rover Velar SVR

Neuer Range Rover Velar (2017): Erste Testfahrt » zur Bildergalerie

Range Rover Velar (2017) im Video:

Range Rover Velar (2017) mit Motoren-Update

Der höhere Preis des Range Rover Velar (2017) beschert den Engländern eine größere Marge und soll die Entwicklungskosten des Sportmodells innerhalb kurzer Zeit wieder einspielen. Die mit viel Aluminium in Form gebrachte Leichtbau-Karosserie teilt sich das SUV-Coupé mit dem konventionelleren Range Rover Sport, der ohnehin zu den leichteren Modellen unter den Luxus-Offroader zählt. Serienmäßig an Bord befinden sich immer Allradantrieb und Achtgang-Automatik. Ein großzügiges Platzangebot soll durch hochwertige Materialien, ein ansprechend puristisches Design und eine hohe Verarbeitungsqualität seine Abrundung erfahren. Besonders ins Auge fällt auch die Tatsache, dass die Zahl der Schalter und Bedieneinheiten auf ein absolutes Minimum beschränkt wurde – ein weiterer Faktor, der zur Eleganz und stilistischen Reinheit des Interieurs beiträgen möchte. Bedienen lassen sich ein Großteil der Funktionen über das Infotainment-System Touch Pro Duo mit zwei hochauflösenden 10,2-Zoll-HD-Touchscreens. Dert hochmoderne Range Rover Velar (2017) wird durch eine Vielzahl an Assistenzsystemen geschützt, darunter vom autonomenen Notfall-Bremsassistenten, der adaptivem Geschwindigkeitsregelung mit Stauassistenten, dem Toter-Winkel-Spurassistenten und der Verkehrszeichenerkennung mit adaptivem Geschwindigkeitsbegrenzer.

Bis zu 380 PS im Range Rover Velar (2017)

Kombiniert werden diese Komponenten beim Range Rover Velar mit besonders leistungsstarken Motoren. Die Leistungs-Spannbreite der sauberen und laufruhigen Ingenium-Vierzylinderdiesel reicht von 180 bis 240 PS – bei 500 Newtonmeter Drehmoment-Maximum. Mit dem 180-PS-Diesel startet der Velar bei 55.470 Euro. Gesellschaft erhiehlten die Selbstzünder zunächst von einem brandneuen Vierzylinder-Benzinmotor aus der Ingenium-Reihe, der 250 PS Leistung unter anderem für einen 6,7-Sekunden-Sprint von 0 auf 100 km/h nutzt. Später im Erscheinungsjahr folgte eine noch kraftvollere Version des Benzin-Triebwerks mit 300 PS. Neben effizienten Vierzylindern ist der Velar auch mit zwei Sechszylinder-Dieseln verfügbar. Den Anfang machte ein 300 PS starker Dreiliter-V6 mit 300 PS. Ende 2018 vervollständigt ein neuer Dreiliter-V6 mit 275 PS die Palette. Seitdem sind auch alle Motoren Euro-6d-Temp-zertifiziert. Zum Marktstart des Range Rover Velar war das Sondermodell First Edition mit der Topausstattung HSE und wahlweise dem V6-Diesel oder -Benziner erhältlich. Der V6-Benziner ist mittlerweile entfallen. Die Ausstattung des Sondermodells umfasste unter anderem eine Lederausstattung, ein 1600 Watt starkes Soundsystem, Matrix-Laser-LED-Scheinwerfer und 22 Zoll große Alufelgen. Doch dürfte damit noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht sein. Auch ein Sportmodell auf Basis des Velar ist geplant. Dass der SVR über 130.000 Euro kosten könnte, dürfte vielen potenziellen Kunden angesichts der einzigartigen Kombination von Leistung und Design herzlich egal sein.

Eine überzeugende Vorstellung gab der Velar beim Crashtest ab. © Euro NCAP

Range Rover Velar (2017) im Crashtest