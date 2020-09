Die Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic Edition spurtet in nur 4,5 Sekunden auf Tempo 100 und erreicht in der Spitze 274 km/h.

Was wir als Serienversion des Range Rover Velar SVR erwartet hatten, entpuppte sich unter dem Namen Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic Edition (2019) als limitiertes Sondermodell zum atemberaubenden Preis von 110.960 Euro (Stand: Sommer 2019). Große Lufteinlässe an der Front, sportlich gezeichnete Anbauteile, Leichtmetallfelgen in 22 Zoll und vier Auspuffendrohre (Klappenauspuffanlage) heben den dynamischsten Velar von der Großserie ab, ohne dabei auch nur im geringsten prollig zu sein. Auch der 550 PS starke und 5,0 Liter große V8 kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass dieses SUV in seinen Genen noch immer mehr Geländewagen als Kurvenräuber ist. Dennoch liest sich das Datenblatt beeindruckend: Die Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic Edition (2019) spurtet in nur 4,5 Sekunden auf Tempo 100 und erreicht in der Spitze 274 km/h. Dabei reden wir von einem Leergewicht von satten 2160 Kilogramm.

