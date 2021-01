US-Autojournalist Kyle Conner hat einen neuen Cannonball-Rekord für Elektroautos aufgestellt: Mit zwei Freunden fuhr er die 4547 Kilometer lange Strecke von New York nach Los Angeles mit einem Porsche Taycan 4S in 44 Stunden und 25 Minuten. Die Durchschnittsgeschwindigkeit betrug 64 mph, umrechnet sind das rund 103 km/h. Conner schlug damit seinen eigenen Rekord, den er 2018 mit einem Tesla Model 3 aufgestellt hatte. Mit diesem ist er die Strecke in 45 Stunden und 16 Minuten gefahren. Die Videos zu den beiden Rekorden zeigen wir unten, oben stellen wir den Porsche Taycan im Fahrbericht vor. Der sogenannte Cannonball Run wird aufgrund der langen Fahrzeit und in der Regel illegal hohen Geschwindigkeit kritisch betrachtet. Sein Ursprung geht auf entsprechende Fahrten des Automagazins "Car&Driver" in den 1970er-Jahren zurück. Mehr zum Thema: Das ist das Tesla Model 3

Elektroauto Porsche Taycan (2019): Preis, Reichweite & Turbo Neues Taycan-Einstiegsmodell

Porsche Taycan 4S fährt Cannonball-Rekord (Out of Spec Motoring-Video):

Tesla Model 3 fährt Cannonball-Rekord (Out of Spec Motoring-Video):

