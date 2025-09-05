close
Alle Infos zum Porsche Cayenne

Der Cayenne Electric lädt induktiv: Das Video erklärt die Technik

Jan Becher Videoredakteur
Martin Urbanke Geschäftsführender Redakteur Test & Reifen
Video Platzhalter

Bequemer geht es nicht: Mit dem Cayenne Electric wird Porsche erstmals die Möglichkeit anbieten, das Auto induktiv zu laden. Ähnlich wie beim Handy oder bei einer elektrischen Zahnbürste überträgt eine robuste und wetterfeste Platte im Stand die Energie mit elf kW kontaktlos an die Bord-Elektronik.
Fahrbericht Der Prototyp eines Porsche Cayenne Electric (2026) fährt über eine Landstraße, fotografiert von schräg vorne.
Neuer Porsche Cayenne Electric (2026) Einstand nach Maß

Die im Auto dafür notwendige Vorrüstung soll rund 200 Euro kosten. Hinzu kommen knapp 2000 Euro für das Empfangsmodul sowie etwa 5000 Euro für die Bodenplatte. Wie einfach das kabellose Laden mit dem Cayenne funktioniert, zeigt AUTO ZEITUNG-Redakteur Martin Urbanke im Video!

Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen. 
