Bequemer geht es nicht: Mit dem Cayenne Electric wird Porsche erstmals die Möglichkeit anbieten, das Auto induktiv zu laden. Ähnlich wie beim Handy oder bei einer elektrischen Zahnbürste überträgt eine robuste und wetterfeste Platte im Stand die Energie mit elf kW kontaktlos an die Bord-Elektronik.

Die im Auto dafür notwendige Vorrüstung soll rund 200 Euro kosten. Hinzu kommen knapp 2000 Euro für das Empfangsmodul sowie etwa 5000 Euro für die Bodenplatte. Wie einfach das kabellose Laden mit dem Cayenne funktioniert, zeigt AUTO ZEITUNG-Redakteur Martin Urbanke im Video!

