Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Die Kürzel GT und GTS in der Bezeichnung verraten, dass es sich hier um Modelle mit ganz besonderem Stellenwert handelt.

Auch bei der Beschleunigung von null auf 100 km/h hat der V8-Bolide mit 5,7 zu 6,9 s die Nase signifikant vorn. Last but not least rennt der 928 GTS auch sehr viel schneller: Seine 275 stehen den 240 km/h des 924 Carrera GT gegenüber.

Der 928 GTS stellt den sehr viel leichteren 924 Carrera GT mit 4,63 zu 5,62 kg pro PS beim Leistungsgewicht deutlich in den Schatten.

Von gänzlich anderem Geblüt ist der 928 GTS. Mit ihm schloss Porsche die 928-Baureihe im Jahr 1995 nach insgesamt 61.056 gebauten 928-Exemplaren ab. Vom 928 GTS entstanden von 1991 bis 1995 lediglich 2831 Stück.

Ursprünglich 170 PS (125 kW) stark, verhalf man dem 2,0-l-Turbomotor mittels einer von 7,5 auf 8,5 erhöhten Grundverdichtung sowie dem Einsatz einer geänderten Zündung und eines Ladeluftkühlers zu strammen 210 PS (154 kW) bei 6000 Umdrehungen pro Minute.

So war der 924 Carrera GT der Gipfel der 924-Baureihe. Mit 210 PS (154 kW) Leistung bei nur 1180 kg Leergewicht manifestierte der 1980 auf der IAA in Frankfurt präsentierte Wagen eindrucksvoll, wofür er einst konstruiert wurde.

Im Windschatten der Begeisterung für die luftgekühlten Porsche Elfer fahren seit geraumer Zeit auch die Transaxle-Modelle 924, 928, 944 und 968 preislich nach vorn. Ganz besonders begehrt bei den Fans sind dabei die Speerspitzen der Baureihen 924 und 928 mit vier respektive acht Zylindern: der 924 Carrera GT und der 928 GTS.

Porsche 928 GTS & 924 Carrera GT: Beide Zuffenhausener sind Sammlerobjekte

Im Windschatten der Begeisterung für die luftgekühlten Porsche Elfer fahren seit geraumer Zeit auch die Transaxle-Modelle 924, 928, 944 und 968 preislich nach vorn. Ganz besonders begehrt bei den Fans sind dabei die Speerspitzen der Baureihen 924 und 928 mit vier respektive acht Zylindern: der 924 Carrera GT und der 928 GTS.

Bereits die Kürzel GT und GTS in der Bezeichnung verraten, dass es sich hier um Modelle mit ganz besonderem Stellenwert handelt. So war der 924 Carrera GT der Gipfel der 924-Baureihe. Mit 210 PS (154 kW) Leistung bei nur 1180 kg Leergewicht manifestierte der 1980 auf der IAA in Frankfurt präsentierte Wagen eindrucksvoll, wofür er einst konstruiert wurde: als Rennfahrzeug für die Gruppe 4 sowie als sehr sportliches Straßenmodell. Nur 406 Einheiten hat Porsche von ihm gebaut – entsprechend selten und begehrt ist der reinrassige Sportwagen heute.

Von gänzlich anderem Geblüt ist der 928 GTS. Mit ihm schloss Porsche die 928-Baureihe im Jahr 1995 nach insgesamt 61.056 gebauten 928-Exemplaren ab. Vom 928 GTS entstanden von 1991 bis 1995 lediglich 2831 Stück. Mit 350 PS (257 kW) markierte der 1620 kg schwere Gran Turismo die letzte und gleichzeitig höchste Ausbaustufe dieser Transaxle-Baureihe mit V8-Motor. Im Gegensatz zum 924 Carrera GT ist er auch nicht als Basisfahrzeug für den Rennsport konzipiert worden, sondern als pfeilschneller Luxussportwagen für die Straße.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Porsche 911 GT3 (2025) im Fahrbericht (Video):

Die Charaktere könnten unterschiedlicher nicht sein

Obgleich die beiden Transaxle-GT heute beide zu den besonders begehrten Exemplaren zählen, könnten deren Charaktere unterschiedlicher nicht sein. Eine ausführliche Zahlenbetrachtung sowie die subjektiven Fahreindrücke belegen das auch heute noch. So stellt der Porsche 928 GTS den sehr viel leichteren Porsche 924 Carrera GT mit 4,63 zu 5,62 kg pro PS beim Leistungsgewicht deutlich in den Schatten, und auch bei der Beschleunigung von null auf 100 km/h hat der V8-Bolide mit 5,7 zu 6,9 s die Nase signifikant vorn. Last but not least rennt der 928 GTS auch sehr viel schneller: Seine 275 stehen den 240 km/h des 924 Carrera GT gegenüber.

Vor diesem Hintergrund könnte man nun leicht dem Gedanken anheimfallen, der Porsche 928 GTS fahre bei sportlicher Gangart Vollkreise um seinen vierzylindrigen Bruder. Doch dem ist bei weitem nicht so, denn das Entwicklungsteam legte den Porsche 924 Carrera GT ganz auf hohe Fahrdynamik aus. Seine beiden hinteren Kotflügelverbreiterungen, die vorderen Kotflügel sowie das Bugteil sind aus leichtem GfK gefertigt, ergänzt von einer Motorhaube sowie Türen aus Aluminium und hinteren Seitenscheiben aus Dünnglas.

Produkte für den Klassiker:

Carrera GT mit Motortechnik des Turbo

All dies sind Belege für ein konsequentes Leichtbaukonzept, das der Porsche 924 Carrera GT mit der aufgerüsteten Motortechnik des 924 Turbo kombiniert. Ursprünglich 170 PS (125 kW) stark, verhalf man dem 2,0-l-Turbomotor mittels einer von 7,5 auf 8,5 erhöhten Grundverdichtung sowie dem Einsatz einer geänderten Zündung und eines Ladeluftkühlers zu strammen 210 PS (154 kW) bei 6000 Umdrehungen pro Minute.

Foto: scoutsource.de/Jürgen Zerha

Fahrwerksseitig rüstete Porsche den Carrera GT zudem mit Fuchs-Rädern aus, die in ihrer einmalig schönen Form einst beim ersten 911 S zum Einsatz kamen und im September 2016 ihren 50. Geburtstag feierten. In der Dimension 7 x 15 tragen sie Pneus der Größe 215/60 VR 15. Als Sonderausstattung bot Porsche zudem 16-Zoll-Räder an, die mit sieben Zoll Breite vorne die Reifengröße 205/55 R 16 und hinten mit acht Zoll Breite 225/50 R 16 ermöglichen. In aerodynamischer Hinsicht profitiert der 924 Carrera GT zudem von einem vergrößerten hinteren Heckspoiler, der für gesteigerten Abtrieb sorgt.

928 GTS fast auf Augenhöhe mit dem 911er

Bei unserer Vergleichsfahrt vermag der Porsche 928 GTS dem 924 Carrera GT stets dann problemlos auf den Fersen zu bleiben, solange es nur geradeaus und durch schnelle Kurven geht. Sind jedoch spätes Bremsen und das flinke Durcheilen von Wechselkurven gefragt, hadert der 928 ganz zwangsläufig mit der knappen halben Tonne Mehrgewicht, die der V8-Porsche auf die Waage bringt.

Da hilft es auch nur bedingt weiter, dass der 5397 cm³ große V8 selbst aus den Tiefen des Drehzahlkellers mit souveränem Drehmoment antritt, während der 924 Carrera GT schon 3000 Touren oder besser etwas mehr auf dem Drehzahlmesser stehen haben möchte, um kräftigen Vortrieb zu generieren. Der nach bester Turbo-Tradition der frühen Generationen aufgeladene Motor besitzt eine Drehmomentschwäche im unteren Drehzahlbereich, den der versierte Fahrer:innen jedoch mit einer flinken Bedienung des gut und über kurze Wege zu schaltenden Fünfgang-Getriebes nahezu vermeiden kann.

Foto: scoutsource.de/Jürgen Zerha

Geht es also um den schieren Fahrspaß in kurvigem Geläuf, hat der auf dem Papier scheinbar benachteiligte Porsche 924 Carrera GT seine Schlafaugennase meilenweit vorn. Dafür punktet der Porsche 928 GTS auf langen Reiseetappen, die er mit hoher Durchschnittsgeschwindigkeit in entspannter Manier absolviert. Mit stoischer Gelassenheit durcheilt er selbst sehr schnelle Autobahnkurven. Es sind viele Erlebnisse überliefert, bei denen sich Fahrende eines Porsche 911 dem stärksten Transaxle geschlagen geben mussten. Ohne Frage war die Baureihe 928 ihrer Zeit weit voraus, was auch das clevere, variable Innenraumkonzept mit den umlegbaren Rücksitzen belegt, die den 28er bei Bedarf fast schon in einen Kombi verwandeln.

Auch interessant:

Technische Daten von Porsche 928 GTS & 924 Carrera GT

Classic Cars 12/2016 Porsche 924 Carrera GT Porsche 928 GTS Zylinder/Ventile pro Zylin. 4/2; Turbo 8/4 Hubraum 1984 cm³ 5397 cm³ Leistung 154 kW/210 PS 257 kW/350 PS Max. Gesamtdrehmoment bei 280 Nm bei 3500/min 500 Nm bei 4250/min Getriebe/Antrieb 5-Gang-Getriebe/Heck 4-Stufen-Automatik/Heck L/B/H 4320/1735/1275 mm 4520/1890/1282 mm Leergewicht 1180 kg 1620 kg Bauzeit 1980–1981 1991–1995 Stückzahl 406 2831 Beschleunigung

null auf 100 km/h 6,9 s 5,7 s Höchstgeschwindigkeit 240 km/h 275 km/h Verbrauch auf 100 km ca. 11 l S 13,5 l S Grundpreis (Jahr) 60.000 DM (1980) 156.050 DM (1991)