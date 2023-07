Die Polizei in Frankreich geht streng gegen Autoposer vor. Wie streng, demonstriert die Police nationale de la Seine Maritime auf Facebook mit einem für Petrolheads nur schwer zu ertragenden Video. Ein BMW 3er E46 und ein E36, beide in knalligen Farben lackiert, werden Opfer einer Schrottpresse. Der Grund für die polizeiliche Anordnung ist laut Medienberichten Bildmaterial im Internet, das die Autos bei illegalen Aktivitäten auf öffentlicher Straße zeigt. Laut Aussage von Instagram-User alann_abt habe es sich in seinem Falle um Screenshots gehandelt, die ihn beim Driften auf einem verlassenen Industriegelände zeigen. Er zieht nun vor Gericht, denn er habe laut eigener Aussage nicht einmal Zeit gehabt, seine Habseligkeiten aus dem Auto zu holen, bevor es zerstört wurde, geschweige denn, eine Gelegenheit bekommen, sich Rechtsbeistand zu organisieren. Das Video oben erklärt wiederum, warum Driften gefährlich ist. Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

