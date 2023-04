In den USA gibt es so manches skurrile Gesetz. Auch im Straßenverkehr gibt es, je nach Bundesstaat, das eine oder andere zu beachten. So ist es beispielsweise in Minnesota nicht erlaubt, mit einem Gorilla auf der Rücksitzbank herumzufahren, während Frauen in Kentucky nur einen Bikini am Steuer tragen dürfen, wenn die Polizei oder ein Schlagstock dabei ist. Ob auch das Bußgeldverbot für die Polizei in einem US-amerikanischen Dorf in Arkansas dazuzählt? Das Video klärt die Geschichte auf. Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen.​ Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

