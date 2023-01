App als Radarfalle: Speedcam Anywhere

Mit der App Speedcam Anywhere kann man rasende Autos "blitzen". Wie und wo die App als Radarfalle funktioniert und warum sie umstritten ist.

Ein Team aus Firmen im US-amerikanischen Silicon Valley und von britischen Universitäten haben die App Speedcam Anywhere entwickelt, mit der man rasende Autos blitzen können soll. Derzeit ist die Radarfalle als App allerdings nur in Großbritannien verfügbar. Die Funktion: Wer merkt, dass sich ein Auto mit offenbar überhöhter Geschwindigkeit nähert, zückt sein Handy, startet die App und filmt in einer kurzen Sequenz das rasende Fahrzeug. Die App analysiert das Videomaterial umgehend, gleicht das Kennzeichen mit den Daten der Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA) ab und erkennt so die Marke und das Modell des Wagens. Mit diesen Informationen ermittelt die App auch den vom Hersteller angegebenen Radstand, den es dazu nutzt, die Geschwindigkeit im Video zu errechnen. Das Ergebnis kann dann gespeichert werden oder man sendet es direkt an die Polizeibehörde. In Großbritannien ist es seit einigen Jahren zwar möglich, Videomaterial von Vergehen im Straßenverkehr einzusenden, doch die Benutzung der App reicht nicht, um Rasenden einen Strafzettel zu verpassen. Dazu wäre eine offizielle Prüfung des Algorithmus von den Behörden nötig. Aber das ist gar nicht das Ziel, wie ein beteiligter Wissenschaftler im Interview mit der britischen Tageszeitung The Guardian erklärt. Die Behörden sollen durch die Meldungen per App auf Gefahrenstellen aufmerksam werden, um dort gezielt für mehr Sicherheit sorgen zu können. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Ratgeber Blitzerfoto (nicht erkennbar): anfechten & Urteil Dann kann sich ein Einspruch lohnen

Verkehrspsychologe über Tempolimit 130 im Video:

Mit Radarfallen-App Raser:innen "blitzen"