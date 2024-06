Der Elektro-Sportwagen Piëch Mark Zero sorgte 2019 als Studie für Furore und soll 2024 als Piëch GT in Serie gehen. Das wissen wir zu Reichweite, Ladezeiten und Preis!

Was mit der Studie Piëch Mark Zero 2019 begann, soll 2024 als Piëch GT in Serie gehen. Damit kehrt ein sehr bekannter Name endgültig in die Automobilwelt zurück. Anton "Toni" Piëch ist der Sohn des ehemaligen VW-Chefs Ferdinand Piëch. Zusammen mit Kreativ-Kopf Rea Stark Rajcic gründete er 2016 das deutsch-schweizerische Unternehmen Piëch Automotive. Der Mark Zero war die erste Studie der neuen Marke und nahm den GT in großen Teilen vorweg. So verfügt auch das künftige Serienmodell über klassisches Gran-Turismo-Design mit langer Motorhaube, stark betonten, hinteren Kotflügeln und knackigem Kammheck. Der Kühlergrill fällt für einen Stromer immer noch sehr groß aus, ist aber nun etwas weniger rundlich gezeichnet. Die gelungenen Proportionen erst möglich macht die Positionierung der Batterien in den Mitteltunnel und Heckbereich statt in den Unterboden. Damit besitzt der Piëch GT (2024) zwar keinen ganz so niedrigen Schwerpunkt wie vergleichbare Stromer, verfügt dafür aber über ein hecklastiges Handling sowie eine niedrige Sitzposition. Mehr zum Thema: Das ist der elektrische Porsche Cayman

Elektroauto Elegend EL1 (2024) Der quattro-Erbe startet 2024

Der Piëch GT (2024) im Video:

Elektro-Sportwagen Piëch GT (2024): Reichweite

Ebenso verlockend klingt die Reichweite des Piëch GT (2024) von 500 Kilometern (nach WLTP), die dank komplett neu entwickelter Batteriezell-Technologie von Desten in acht Minuten am Schnellader auf 80 Prozent geladen werden kann. An einer eigens entwickelten Schnelladestation lässt sich der Elektro-Sportwagen sogar in weniger als fünf Minuten komplett volladen. So würde das Schnellladen nur unwesentlich länger dauern als das Volltanken eines herkömmlichen Fahrzeugs. Möglich machen das neu entwickelte, besondere Batteriezellen, die sich sowohl beim Laden als auch beim Entladen kaum erwärmen. So können stärkere Ströme fließen, ohne dass der Energiespeicher mit Flüssigkeit gekühlt werden muss. Es reicht eine Luftkühlung, was etwa 200 Kilogramm Gewicht spart.

Elektroauto Porsche Macan (2024) Der Macan wird elektrisch

PS-Leistung & Preis des Piëch GT (2024)