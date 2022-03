Ein Peugeot-Rückruf im März 2022 betrifft 395 Fahrzeuge in Deutschland. Der Grund: Brandgefahr aufgrund eines fehlerhaften Kabelstangs. Diese Modelle sind betroffen!

Unter der Referenznummer 011626 führt der das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) den Rückruf von Peugeot Traveller und Peugeot Expert. Der Grund ist ein mangelhaft verlegter Kabelstrang an der separat zu öffnenden Heckscheibe. Es besteht die Möglichkeit der Hitzeentwicklung und aufgrund dessen die Gefahr eines Fahrzeugbrands. Betroffen sind Fahrzeuge mit einem Produktionsdatum 20. Oktober 2015 bis 13. Oktober 2016. Laut KBA sind das in Deutschland 395 Exemplare, weltweit sind 1355 Exemplare betroffen. Besitzer:innen der entsprechenden Autos sollen zur Kontrolle in die Werkstatt fahren. Dort wird der Fehler durch den Austausch der Heckscheibe korrigiert. Nach Informationen der Seite kfz-rueckrufe.de sollen die Arbeiten am Auto rund 20 Minuten in Anspruch nehmen. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Das neue Peugeot-Logo im Video:

Peugeot-Rückruf 2022: Brandgefahr bei Expert & Traveller