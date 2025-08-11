Das Facelift des Peugeot 308 steht kurz bevor, wie allererste Erlkönigfotos nahelegen. Was sie verraten und schon jetzt bekannt ist!

Der Peugeot (e-)308 erhält nach rund fünf Jahren Bauzeit sein erstes, großes Facelift. Das bestätigt ein erster Erlkönig, der während Testfahrten von unserem Fotografen erwischt wurde. Deutlich zu sehen ist die abgeklebte Front- und Heckpartie des Entwicklungsfahrzeugs, die auf moderate Änderung im Erscheinungsbild hindeuten.

Der Peugeot e-308 SW (2023 im Fahrbericht

Der Erlkönig des Peugeot (e-)308 Facelifts deutet auf moderate Änderungen hin

Beim genaueren Blick auf den gesichteten Erlkönig fällt auf, dass Peugeot das Design der Frontpartie deutlich anzupassen scheint. Der Kühlergrill erhält vertikale Streben und die Linienführung der Stoßstange zeigt sich gegenüber dem Vorgänger verändert. Ob der kompakte Franzose die dreiteilige Lichtsignatur im Krallen-Design erhält, wie sie diverse Markenbrüder bereits tragen, lässt sich anhand der Bilder nicht eindeutig bestimmen. Das Heck des Erlkönigs – ebenfalls gut getarnt – erweckt den Eindruck, dass die Wulst unterhalb der Heckscheibe mit dem Facelift deutlich markanter ausfällt als bislang. Die Heckleuchten und die Heckschürze indes scheinen allenfalls marginal überarbeitet zu werden.

Keine Motor-Anpassungen erwartet

Unklar ist, ob Peugeot auch die Antriebspalette des (e-)308 mit dem Facelift anpasst. Erst 2023 wurde das Motorenangebot des Golf-Gegners überarbeitet. Das noch aktuelle Modell wird mit einem Dieselmotor, einem Mildhybriden und als Plug-in-Hybrid angeboten. Auch steht als e-308 ein Elektromodell zur Verfügung. Wir halten es für wahrscheinlich, dass Peugeot an der Antriebsvielfalt festhält, wenn auch kleinere Anpassungen hinsichtlich einer gesteigerten, rein elektrischen Reichweite erfolgen könnten. Hier gehen wir detaillierter und fortlaufend auf das Peugeot (e-)308 Facelift (2026) ein.