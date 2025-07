Autoclubs wie der ADAC organisieren für ihre Mitglieder den Rücktransport des Fahrzeugs nach einer Autopanne oder einem Unfall im Ausland. Was zuvor aber zu beachten ist, fasst die AUTO ZEITUNG in diesem Ratgeber zusammen!

Unfall im Ausland: Diese Unterlagen erleichtern die Abwicklung

Um im Schadensfall oder bei einer Verkehrskontrolle nicht in Schwierigkeiten zu geraten, sollten folgende Dokumente auf jeder Auslandsreise mitgeführt werden:

Führerschein und Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil I)

Europäischer Unfallbericht (mehrsprachig)

Versicherungsschein oder Schutzbrief

Grüne Karte (auch wenn nicht vorgeschrieben; Erklärung: siehe unten)

Notfallnummern der Versicherung und des Automobilclubs

Rettungskarte – Einsatzkräfte finden sie idealerweise hinter der Sonnenblende

Erste Maßnahmen nach Unfall oder Panne im Ausland

Wird die Urlaubsfahrt durch einen Unfall oder eine Panne unterbrochen, gelten in den meisten europäischen Ländern weitgehend einheitliche Sofortmaßnahmen:

Warnblinkanlage einschalten

Warnweste anlegen

Unfallstelle absichern (Warndreieck aufstellen, Achtung: In Spanien wird das Warndreieck durch die digitale V16‑Warnleuchte ersetzt.)

Verletzten helfen

Notruf 112 wählen (gilt in jedem EU-Land), in Staaten außerhalb der EU sollte vor Reiseantritt die nationale Notrufnummer recherchiert werden.

Polizei verständigen – auch bei geringfügigen Schäden

Die Polizei sollte immer gerufen werden – unabhängig davon, ob es sich um einen Bagatellunfall oder einen schwereren Vorfall handelt. Nur so kann ein offizielles Unfallprotokoll erstellt werden. Die Beamt:innen prüfen unter anderem die Echtheit von Ausweisen und Versicherungspapieren. Wichtig ist es, sich das Aktenzeichen und die Adresse der Polizeidienststelle zu notieren.

Zusätzlich sollten folgende Angaben dokumentiert werden:

Name, Anschrift und Versicherung von Unfallgegner:innen

Kfz-Kennzeichen der Unfallbeteiligten

Ort und Zeitpunkt des Unfalls

Namen von Zeug:innen, sofern vorhanden

Besonders hilfreich bei Verständigungsproblemen ist der Europäische Unfallbericht. Das standardisierte Formular kann in verschiedenen Sprachen ausgefüllt werden und ist kostenlos bei Versicherungen oder Automobilclubs erhältlich. Es sollte aber nur unterzeichnet werden, wenn man den Inhalt vollständig verstanden hat.

Schadenregulierung im Ausland: Zuständigkeiten, Fristen & Unterlagen

Die Haftpflichtversicherung gilt für deutsche Autofahrer:innen grundsätzlich auch im europäischen Ausland. Innerhalb der EU und des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) bestehen zwei Möglichkeiten, einen Schaden geltend zu machen:

Direkte Kontaktaufnahme mit der gegnerischen Versicherung

Kontaktaufnahme mit dem Regulierungsbeauftragten der gegnerischen Versicherung in Deutschland

Letztere Option gilt als empfehlenswerter. Der Zentralruf der Autoversicherer hilft bei der Ermittlung der zuständigen Stelle. Diese hat ab Eingang der vollständigen Unterlagen drei Monate Zeit, um auf Schadenersatzforderungen zu reagieren. Erfolgt innerhalb dieser Frist keine Rückmeldung, kann sich die geschädigte Person an die Verkehrsopferhilfe e. V. wenden.

Wichtige Unterlagen für die Schadenregulierung

Polizeiprotokoll (sofern vorhanden)

Unfallbericht bzw. Europäischer Unfallbericht

Fotos vom Unfallort und den Schäden

Quittungen (z. B. für Abschleppdienst, Werkstatt, Arzt)

Attest bei Verletzungen

Weitere wichtige Punkte sollte man bedenken

Bei Zahlungen vor Ort (z. B. Abschleppdienst, Werkstatt) sollten Quittungen ausgestellt werden.

Geldforderungen sollten nur geleistet werden, wenn Festnahme oder Beschlagnahmung drohen. Bußgelder im EU-Ausland ab 70 Euro sind auch in Deutschland vollstreckbar – mehr dazu hier.

Bei Regressforderungen im Ausland empfiehlt sich juristische Beratung durch Fachanwält:innen für Verkehrsrecht mit Auslandserfahrung.

Medizinische Versorgung: Dokumentation nicht vergessen

Wer bei einem Unfall – auch nur leicht – verletzt wurde, sollte ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Eine schriftliche Bestätigung der Diagnose kann für spätere Schadenersatzansprüche von großer Bedeutung sein. Die Belege sollten sorgfältig aufbewahrt und im Idealfall übersetzt werden.

Rücktransport und Pannenhilfe: Was bringt der Schutzbrief

Ein Kfz-Schutzbrief bietet im Ausland wichtige Leistungen, wenn das Auto nicht mehr fahrbereit ist. Dazu zählen je nach Vertrag:

Abschleppdienst

Übernahme von Übernachtungskosten

Ersatzteilversand

Mietwagenbereitstellung

Kranken- oder Fahrzeugrücktransport

Ein solcher Schutzbrief ist oft Bestandteil von Mitgliedschaften in Automobilclubs (z. B. ADAC, ACE) oder kann über die Kfz-Versicherung gebucht werden. Reparaturen vor Ort sind häufig die wirtschaftlichste Lösung – sie sollten jedoch mit der Versicherung abgestimmt werden. Ist ein Totalschaden eingetreten, kann eine Verschrottung im Ausland in Erwägung gezogen werden. Bei Unsicherheiten empfiehlt es sich, ein unabhängiges Gutachten erstellen zu lassen.

Versicherungsschutz: Wann ist die Grüne Karte erforderlich?

Die "Grüne Karte" ist ein internationaler Nachweis für den Kfz-Haftpflichtschutz. In vielen europäischen Ländern ist sie inzwischen nicht mehr vorgeschrieben, beispielsweise in allen EU-Staaten sowie in Norwegen, Island, Liechtenstein, der Schweiz und Andorra. Pflicht bleibt sie hingegen unter anderem in Albanien, Bosnien-Herzegowina, Nordmazedonien, Montenegro, Serbien, der Türkei, Russland und Weißrussland.

Seit dem 1. Juli 2020 wird die Karte standardmäßig auf weißem Papier ausgegeben, darf aber weiterhin "Grüne Karte" heißen. Sie kann auch digital über die Versicherung bereitgestellt und selbst ausgedruckt werden. Wichtig: Nur der Ausdruck auf Papier ist gültig. Ein Vorzeigen des PDFs auf dem Smartphone reicht laut Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft nicht aus.

Besonderheiten bei Mietwagen-Unfällen

Kommt es im Ausland mit einem Mietwagen (hier unser Urlaubsratgeber zu Mietwagen) zu einem Unfall, gelten zusätzliche Regeln. Der Vermieter muss umgehend informiert werden, teilweise noch vor der Polizei. Oft ist eine Unfallaufnahme durch die Polizei Voraussetzung für die Gültigkeit der Versicherung. Die jeweiligen Vorgaben finden sich in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Vermieters und sollten vor Reiseantritt geprüft werden.