Bis in die späten 90er war der Opel Astra eines der meistverkauften Autos in Deutschland. Dann kam der Abstieg und für Opel begann die schwere Zeit unter General Motors. Inzwischen stehen die Zeichen wieder auf Aufschwung und der neue Opel Astra wurde sogar zum Auto des Jahres 2016 gekürt – völlig zu Recht! Was in der Zwischenzeit so alles passiert ist, zeigt unser Fakten-Video mit allen wichtigen Infos rund um den Opel Astra.

